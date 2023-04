Patricia Maldonado contó que no irá a reunión con «históricos» de Mucho Gusto: «No tengo ni una hue… que hacer ahí»

La cantante explicó sus motivos.

En un nuevo Capítulo de Tal Cual, Patricia Maldonado, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela se refirieron una junta de entre «históricos» del programa Mucho Gusto.

Todo partió cuando el animador contó que le preguntó a Maldonado si es que iba asistir a dicho evento y que esta le contestó que no.

Luego, la Quintrala apoyó la decisión de su amiga y señaló: «¿Todos los cínicos van a estar ahí juntos?»

Más adelante, la cantante quiso explicar sus razones para no asistir a la junta.

¿Por qué Patricia Maldonado no asistirá a la reunión de «históricos»?

«Yo amo a Lucho, es un gran amigo mío, dentro de los que yo puedo contar de los amigos de televisión, es Lucho. Le tengo un gran respeto como profesional y como persona» partió diciendo.

Además, contó que la metieron en un grupo de Whatsapp, en el que se estaba organizando la actividad, sin embargo, se salió. «Yo no tengo nada que hacer aquí, nada que hacer. Pim, me borré» señaló.

Luego explicó que Lucho Jara la llamó para preguntarle por qué se salió del grupo. A lo que le contestó: «‘Porque no tengo ninguna hue… que hacer ahí» señaló la mujer.

«Para mí eso ya terminó, no tengo ninguna relación con ninguna de las personas (…) excepto con Lucho, no tengo relación con nadie y tampoco me interesa tenerla, porque tengo un mundo distinto. No es que sea mala onda, muy por el contrario, pero ya pasó la vieja» explicó Patricia Maldonado.

Por su parte, José Miguel Viñuela contó que no lo metieron al grupo de Whatsapp, pero que Lucho Jara lo había llamado para invitarlo. De todas formas, el animador mencionó que no asistirá. «No voy a ir, porque no me pusieron en el chat» señaló.

Durante la conversación, comenzaron a especular con quienes podrían asistir a la reunión de históricos del programa. Nombraron nombres como los de Ivette Vergara, Kathy Salosny, José Antonio Neme, Joaquín Méndez, Karol Lucero y María José Quintanilla.