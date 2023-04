¡Otra más! Citan a Naya Fácil a declarar por investigación del SII

Hace un tiempo se dio a conocer que desde el Servicio de Impuestos Internos (SII), implementaron un «plan piloto» para investigar a un grupo de 141 influencers, con el fin de descubrir si están declarando la renta, a raíz de las grandes cantidades de dinero que ganan.

Para construir esta lista de figuras de redes sociales, se analizó a cada una de sus cuentas, para determinar su nivel de exposición, las bajas o nulas cifras de impuestos declarados, y hasta los riesgos de operaciones con familia o cercanos.

La investigación a Naya Fácil

Y en esta reducida lista de influencers se encuentra ni más ni menos que Naya Fácil, a quien al parecer la persiguen los problemas y ya había demostrado su preocupación con el tema, la primera vez que se dio a conocer esta información.

Pero en las últimas horas, la propia chiquilla dio a conocer a través de sus historias de Instagram, luego de que leyera un correo en el que le informaron que estaba siendo investigada y que debía prestar declaración.

«Hace un mes no revisaba mi correo y ahora recién estoy leyendo y no me van a creer el correo que me llegó. Me llegó un correo del SII, el que le llegó a los influencers grandes, los que trabajan con marcas grandes, me llegó a mí, que tengo que declarar lo de las publicidades», comenzó señalando Naya Fácil.

Pero siguiendo en su estilo, la joven bromeó que el SII haría un canje con ella, además de asegurar que ella solo trabaja con emprendedores. «Ustedes son testigos que yo no trabajo con marcas grandes, yo trabajo solo con emprendimientos, solo eso».

Ya cerrando el tema, Naya Fácil reveló que debió declarar durante la mañana de este lunes por el tema. «Voy a llamar a mi abogada, porque no sé si ella puede acompañarme ahora» afirmó.