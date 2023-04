José Antonio Neme responde sin filtro a orden de detención: «Si la justicia decide arrestarme»

En las últimas horas, se dio a conocer la noticia farandulera del día, pues se emitió una orden de detención en contra de Diana Bolocco, José Antonio Neme y Roberto Saa en el marco de una demanda interpuesta por Cathy Barriga.

Resulta que las acciones legales llegaron a partir un reportaje realizado por Paulina de Allende-Salazar, en el cual las tres figuras debían declarar en condición de testigos durante la jornada del lunes, pero nunca llegaron.

Hay que mencionar que en el caso de José Antonio Neme es especialmente complejo que apareciera en el juzgado, ya que por estos días, el periodista está de vacaciones por Europa.

Es en este contexto que el también locutor de Radio Pudahuel, conversó en exclusiva con Radio ADN, donde aseguró que «no tenía idea de esa acción legal», además de indicar que «no me notificaron» de su condición de testigo.

José Antonio Neme se confiesa por orden de detención

Siguiendo por esta línea, José Antonio Neme cree que «a lo mejor llegó a una dirección anterior, o hubo un problema de papeleo, administrativo».

«Por razones físicas no puedo declarar, porque estoy al otro lado del mundo» y que «yo mandé hoy día todos mis boletos, tickets aéreos, que comprueban mi ausencia del país», continuó el animador de Mucho Gusto en su declaración.

«Yo soy materia dispuesta para la justicia. Si la justicia decide arrestarme, me arresta no más. Qué voy a hacer. No seré el primero ni el último que va preso por no poder declarar en un juicio. Hay tanto delincuente suelto por ahí. Y algunos con poder, imagínate» cerró el periodista.

Finalmente, se debe mencionar que José Antonio Neme, deberá enfrentarse a la orden de detención y a su declaración el próximo miércoles, cuando regrese a nuestro país. Mientras que en el caso de Diana Bolocco y Roberto Saa lo harán este martes.