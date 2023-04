Gino Mella llegó hasta la Corazón para hablar de The Urban School

Este lunes en La Mañana de la Corazón recibimos ni más ni menos que a Gino Mella, con quien conversamos sobre su su carrera en la música urbana, además de un especial evento en el que está trabajando ni más ni menos que con Marcianeke.

Para comenzar, habló de su reciente éxito, asegurando que «llevo en la música hace muchos años, y ahora cómo que se me han estado dando las cosas y cómo que no ha parado esa flecha verde desde que empecé a hacer beat y no ha parado, todos los números han subido y feliz porque estoy haciendo algo que me gusta, estoy cumpliendo mi sueño».

«Y siento que el mensaje que igual entrego en este proceso de mi carrera es bonito y puede ayudar a muchas personas, así que bacán, bacán» agregó Gino Mella.

Tras esto, Chavito le preguntó al intérprete de ‘Adicto’, si al ver ahora la consolidación de su carrera, valió la pena todo lo que debió trabajar y las puertas que ha tocado junto a sus colegas del género.

Frente a lo cual señaló que «vale la pena totalmente, en verdad esto es mucho trabajo. Hay muchas personas que se les da de una, sacan la primera canción y se les da, pero ese ha sido su proceso, el mío ha sido difícil, fue tocar puertas, hacer diferentes estilos de música, probar diferentes cosas y ahora se me está dando recién, después de muchos años».

Gino Mella y The Urban School

Por otro lado, en el programa nominado al Copihue de Oro, le preguntaron a Gino Mella sobre la especial iniciativa en la que participa para ir en ayuda de los jóvenes que están por terminar su enseñanza media este año.

«Tenemos un evento, que se llama The Urban School, vamos a estar en el (teatro) Caupolicán este 22 de abril, y bueno vamos a estar con otros colegas», comenzó indicando.

Junto con agregar que «lo mejor de todo esto es que es para todas las edades, muchos fanáticos me dicen por las redes, que yo estoy haciendo muchos eventos en discos, entonces salgo a las 2 de la mañana, para mayores de 18 años y este evento es para todas las edades».

«Y lo mejor es que es para recaudar fondos para los cuartos medios, para que se vayan de gira de estudios», a lo que sita Evelyn agregó que va dirigido a los jóvenes de escasos recursos que no tienen el dinero para pagar por esta ya tradición antes de graduarse.

Pero ojito, que el evento no solo es en Santiago, sino que también se realizará en varias regiones del país, los que se anunciarán dentro de las próximas semanas.

Además Gino Mella reveló que en evento lo acompañan ni más ni menos que Marcianeke, Nickoog, Ithan Newyork y más invitados.