«Estaría recibiendo tratamiento»: Mauricio Israel reveló la razón del desconocido paradero de Fernando Solabarrieta en la TV

No existe duda alguna que uno de los comentaristas deportivos más conocidos de la televisión chilena, es Fernando Solabarrieta. Eso sí, el ex rostro de TVN hace varios meses que no aparece en la TV, ¿la razón?, desconocida, hasta hace unos días, donde el también comentarista deportivo, Mauricio Israel reveló cual es su paradero en la televisión chilena.

En ese sentido, el comunicador, ante su ausencia este jueves en «Sígueme y te Sigo», Israel explicó que se debe a las adicciones. «Recordemos que él estuvo trabajando en TVN, salió en un momento determinado porque habría llegado en un estado que no correspondía a trabajar, a hacer el bloque deportivo».

«Luego estuvo trabajando en ESPN y en la Radio Bío Bío, hasta que el año pasado fue a animar un evento y a la vuelta volcó el auto. Y eso le costó que lo suspendieran de ESPN los últimos dos meses y al final le cortaron el contrato», añadió.