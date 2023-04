Óscar Garcés vuelve a la pantalla chica en Qué Dice Chile Prime: «Es bonito volver a la tele»

La noche de este miércoles se estrena un nuevo capítulo de la segunda temporada de Qué dice Chile Prime tendrá a dos equipos de celebridades jugando para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

En esta ocasión, se tratará de dos familias ligadas al ambiente artístico. Primero, ‘Los Garcés’, compuesto por cuatro integrantes de la reconocida familia: los hermanos Óscar y Miguel y sus primos Patricio Garcés y Andrés de León –de nombre real Christian Garcés-. Segundo, ‘Los Herrera’, compuesto por el cantante Pablo Herrera y sus hijos Martina, Sol y Bastián.

¿Cómo estuvo la experiencia en Qué Dice Chile prime?

Para Óscar Garcés participar de este programa es un regreso a la TV que le trae muy lindos recuerdos. «Es muy lindo reencontrarse con la familia. También es bonito volver a la tele, y especialmente volver a Canal 13 después de tanto tiempo», señala el actor de teleseries como ‘Machos’.

Asegura también que participar en un programa de juegos como este le permite sacarse un peso de encima. «Es para mí tener la oportunidad de ganar por primera vez después de 20 años en este canal», bromea el recordado integrante del reality show ‘Protagonistas de la fama’, cuya emblemática final perdió frente a Álvaro Ballero.

En el otro equipo, se tratará del reencuentro de Pablo Herrera con su hijo Bastián, también músico, con quien hace 9 años participaron y ganaron el reality show de Canal 13 ‘Generaciones cruzadas’. «Fue muy entretenido volver a la tele después de tantos años con mi viejo. Con mi papá estuvimos encerrados en el reality mucho tiempo, pero con mis hermanas nunca antes estuvimos en una situación de tele todos juntos», indica el joven cantante.

“El reality me ayudó mucho en mi carrera musical, porque con el dinero del premio puse unas cabañas en el Cajón del Maipo y gracias a eso he podido estar dedicado 100% a la música. He desarrollado una carrera produciendo para artistas como DrefQuila, Cami, Denisse Rosenthal”, asegura Bastián.

El equipo ganador de Qué Dice Chile Prime donará 2 millones de pesos a la Fundación Luz, cuya misión es entregar atención temprana, educación, rehabilitación y capacitación en inclusión laboral a infantes, jóvenes y adultos con discapacidad visual para que adquieran competencias y autonomía en el aspecto personal, social, educativo y laboral y puedan incluirse como ciudadanos activos en la sociedad.