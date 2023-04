Aseguran que Mono Sánchez habría engañado a la madre de sus hijos con famosa chiquilla

Diego ‘Mono’ Sánchez se vio vinculado al mundo del espectáculo gracias a su relación con Yamila Reyna. Con quien siempre estaba compartiendo románticos registros e incluso le había pedido matrimonio. Pero todo se derrumbó, luego de que se filtraran unos chat de alto calibre del futbolista con una desconocida mujer.

Y cuando esta polémica ya parecía quedar en el pasado, se dio a conocer un nuevo cahuín del arquero de Coquimbo Unido. Pues en el programa ‘Que te lo digo’, Luis Sandoval, aseguró que este habría sido infiel a la madre de sus hijos, con una famosa ex chica reality.

Según el periodista de farándula, descubrió el affaire mientras estaba trabajando para Primer Plano. «Corría el año 2011 y Diego Sánchez estaba emparejado, felizmente enamorado, en aquella época estaba con la mamá de sus hijos, que tengo entendido que se llama Cote, muy enamorado y feliz cuando de repente se enamora de una famosa».

Pero la cosa no se queda ahí, ya que Sandoval no tardó en decir el nombre de la chiquilla que estuvo con Mono Sánchez. «Diego le habría sido infiel a su pareja, madre de sus hijos con una famosa muy mediática en aquella época, me refiero a Angie Alvarado».

«Incluso tuve que ir a San Felipe donde estaba jugando y tuve que ir a los restaurantes donde ellos habituaban, constantemente donde iban a comer, me acuerdo que fui hasta un motel a preguntar» agregó.

Por su parte, Paula Escobar, su compañera en el espacio de Instagram agregó: «Yamila Reyna probablemente no se acuerde que Mono Sánchez tiene este modus operandi».

Yamila Reyna y el fin de su romance con Mono Sánchez

Hay que mencionar que la animadora argentina ha tratado de hablar lo menos posible de su quiebre con el futbolista. Aunque en los últimos días debió salir a defenderse, luego de que la llenaran de críticas al especularse que habían retomado su relación.

«El 8M salimos todas a las calles a pelear por nuestros derechos, salimos marchando y gritando para exigir respeto y para lograr más unidad. Pero lo que he vivido el último tiempo, es algo totalmente opuesto. A la hora de q una mujer piensa diferente a otra, somos las primeras en disparar sin descaro» señaló.

Junto con agregar que «hoy quiero decirles a esas mujeres, que yo me separé hace un tiempo, viviendo un proceso muy doloroso como seguramente muchas de ellas han vivido alguna vez. Y si nunca hablé del tema fue por respeto a su familia y a sus hijos. Mi silencio, sin embargo, abrió una puerta al maltrato y la descalificación de mujeres que ni siquiera me conocen».