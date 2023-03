«Si es chilena es buena»: Karla Melo deslumbra con bikinazos de sus vacaciones

Durante estos días, Karla Melo anda de vacaciones en Río de Janeiro, disfrutando de los últimos días del verano. Por lo mismo que se ha dedicado a compartir todo tipo de fotitos junto a sus amigos y su hermana pasándolo malito.

Es en este contexto que la chiquilla dejó la grande con una nueva publicación en la que se luce posando con un pequeño bikini fucsia fluorescente y lentes de sol, mientras muestra de fondo los paradisíacos paisajes brasileños.

«Día 4 en Río e isla grande 🌴❤️», escribió Karla Melo para acompañar los registros en los además etiquetó a sus compañeros de viaje y a los que se encargaron de organizar el viaje para los cuatro.

Como era de esperar, al poquito tiempo, la actriz recibió más de 48 mil me gusta y cientos de mensajes por parte de sus seguidores, los que no dudaron en asegurarle que cada día se ve más guapa y quedar encantados por lo bien que lo están pasando en estos días.

«Diosa… Hermosa… Capa… No hay adjetivo para definirte»; «Si es chilena es buena»; «te sale todo tan natural, hace que me enamore más de ti»; «Ricura te pasaste»; «Linda me encantas»; «Karlita te ves joya»; «te diría tantas cosas»; «Más bella que eres»; «Mi love platónico»; «Regia po wna» y «Devuelvete que te pasaste» le dejaron a Karla Melo.

El accidente del amigo de Karla Melo

Hay que mencionar que durante las últimas horas se comenzó a viralizar un video de la intérprete de ‘Latina’, en el que muestra el fuerte accidente que sufrió Lucas Caro, uno de los amigos, mientras paseaban por las calles brazucas.

Resulta que Karla Melo estaba grabando con su teléfono un video en modo selfie, en el cual iba narrando todo lo que iban haciendo y lo que pretendían hacer durante la noche, donde además mostraban los sitios en donde estaban, incluso encontrando lo que parecían ser compatriotas, puesto que se podía ver en el registro como flameaba una bandera chilena.

Es en ese instante, cuando se disponían a cruzar una de las avenidas del lugar, uno de sus amigos fue impactado y atropellado por una moto. «Si algo hemos aprendido de Río de Janeiro es que nadie respeta los semáforos» señaló.