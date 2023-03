Sergio Rojas le manda feroz recado a Lisandra Silva: «Se hace la víctima»

Hace solo unos días, Sergio Rojas y Luis Sandoval dejaron la escoba en las redes, puesto que dieron a conocer que Lisandra Silva habría quitado a su hijo del jardín por una insólita razón, ya que supuestamente el establecimiento se habría negado a hacer un canje con la modelo.

A raíz de esta situación es que la chiquilla salió a responderle sin filtro, afirmando que interpondrá acciones legales. «Yo lo voy a demandar, yo a ti te voy a demandar, porque con mi hijo no, con mi hijo no te vas a meter. Tú puedes inventarte cahuin que tú quieras, pero con mi hijo no».

Pero como era de esperar, Sergio Rojas no se quiso quedar callado, por lo que a través de Instagram comenzó a imitar el acento cubano de Lisandra Silva para asegurar que no habían hecho nada malo. Lo cual ha ido escalando como una verdadera bola de nieve, donde la cubana acusó al periodista de xenófobo y discriminador.

En este contexto, el comunicador estuvo como invitado en el programa «Zona de Estrellas», donde abordó loa polémica y se volvió a lanzar en contra de la participante de «Aquí se Baila».

El recado de Sergio Rojas

Dicho esto, Sergio Rojas partió diciendo: «Voy a hablar es español chileno para que ella no se sienta mal, porque mira que ahora soy xenófobo cuando he estado con toda la comunidad latina, americana, afrodescendiente».

A lo que agregó: «Yo creo que ella se hace la víctima todo el rato. Y esto de la xenofobia, me deja impresionado. Ahora le voy a hablar en mexicano, pues órale no mames wey, la neta, así de verdad que nada que ver. A mí me gusta la gente de todos los países», expresó según consignó La Cuarta.

Y para cerrar, el opinólogo declaró que nunca ha tratado de denostar a Lisandra Silva por su acento.

«Así que Lisandra, para ser víctima, tiene que haber un victimario. Y la verdad que yo jamás lo he sido. Yo no tengo ningún problema de que vengas de Cuba. Acá simplemente se habla de la solicitud de canje», concluyó.