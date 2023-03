Raúl Peralta rompe el silencio y se lanza contra Sergio Rojas tras polémica con Lisandra Silva

¡Está la escoba! Gran polémica ha sido generada por Lisandra Silva y Sergio Rojas, luego de que en su programa aseguraran que la influencer había sacado a su retoño del jardín infantil, luego de que no le aceptaran hacer un canje.

A raíz de esta situación es que la chiquilla salió a responderle sin filtro, afirmando que interpondrá acciones legales. «Yo lo voy a demandar, yo a ti te voy a demandar, porque con mi hijo no, con mi hijo no te vas a meter. Tú puedes inventarte cahuin que tú quieras, pero con mi hijo no».

Pero como era de esperar, Sergio Rojas no se quiso quedar callado, por lo que a través de Instagram comenzó a imitar el acento cubano de Lisandra Silva para asegurar que no habían hecho nada malo. Lo cual ha ido escalando como una verdadera bola de nieve, donde la cubana acusó al periodista de xenófobo y discriminador.

Ante toda esta disputa, Raúl Peralta padre del niño en cuestión, no había dicho ni pio hasta ahora. Pues todo eso cambió y decidió alzar la voz por medio de su cuenta de Instagram.

La potente respuesta de Raúl Peralta

En este sentido, partió diciendo: «Han sido muchas las veces que han tratado de dañar a mi familia con mentiras, calumnias y rumores falsos, lo que les pido a ustedes que siempre han estado ahí con nosotros, es que no crean las mentiras que leen o escuchan de personas que lo único que buscan es atención a costa de engañarlos a todos».

A lo que explicó el por qué no suele referirse a estas situaciones. «Nunca respondo a las mentiras que inventan porque al ser artista yo ya entendí que es parte de…y de verdad no me importa lo que digan o no digan, pero esta vez involucraron a uno de mis hijos y eso para mí y se que para todos los que somos padres y madres es una línea que nunca se debería cruzar».

Tras ello, se lanzó con todo con respecto a lo que hace Sergio Rojas y Luis Sandoval. «Siento lástima y estoy en contra de las personas que buscan lucrar a través del engaño y periodismo barato».

Mira la historia aquí: