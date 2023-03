Pamela Leiva confiesa dolorosa pérdida de embarazo: «Tengo una caja llena de cosas»

Por estos días Pamela Leiva está sin duda en la cúspide de su carrera, pues luego del exitoso paso que tuvo en el Festival de Viña, se confirmó que será panelista estable del matinal ‘Tu Día’.

Y en medio de esta gran situación laboral, es que la humorista estuvo invitada en ‘Buenas Noches a Todos’, donde se confesó con Eduardo Fuentes, donde reveló uno de los momentos más difíciles de su vida, la pérdida de su embarazo.

Resulta que Pamela Leiva comenzó señalando que «A lo cuatro días yo supe que estaba embarazada. Estaba comiendo una fuente de lechuga, con mucho limón, y dije: ‘Estoy embarazada'», tras esto se hizo un test de embarazo que salió negativo, pero a los pocos días lo repitió y se confirmó su estado.

«El papá del bebé se alegró mucho en ese momento (…) Yo no lo esperaba, pero me alegré y me ilusioné. Dije: ‘Ya, lo voy a tener’. Y viví todo ese proceso con mucho amor. Le puse nombre, Vicente se llama», continuó la chiquilla.

Junto con esto, Pamela Leiva confesó que «Lo viví, lo sentí. Vi su corazón latir. Lo escuché. Y también me di cuenta inmediatamente cuando las cosas dejaron de estar bien». Según explicó, un día se levantó y sintió que ya no estaba embarazada: «Esa sensación se había ido».

En su relato, la panelista del matinal de Canal 13, relató que le mencionó a su suegra que no se estaba sintiendo bien, pero que a las 10 semanas comenzó a sufrir los malestares. «Se empezaron a acrecentar, yo iba a hacer un show».

Pamela Leiva y la pérdida de su embarazo

«Yo a todo el mundo le contaba que estaba embarazada. Todos mis familiares y amigos llegaban con regalos. Yo tengo una caja llena de cosas para mi guagua» se lamentó Pamela Leiva.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Después de ese show le digo a mi pareja de ese momento: ‘Me voy acostar’, y los dolores a medida que iba pasando la noche eran más intensos. Me despierto, voy al baño, con mucho dolor, y estaba con un sangrado importante».

Tras esto, es que se dio cuenta de que no era un síntoma de pérdida «era evidentemente un aborto». Al llegar a la clínica le explicaron que su embrión había dejado de crecer y «me dijeron que era muy normal, y que le pasaba a muchas mujeres».

A pesar de los malestar, Pamela Leiva decidió tener un aborto natural: «Fue una sensación tan extraña y dolorosa, no físicamente, sino que del alma. Como que me sentí hueca (…) Grité, me descontrolé un poco, y fue duro, porque se fue una ilusión, yo sí lo quería tener».