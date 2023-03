«No es muy común en televisión»: Carmen Gloria Arroyo detalló como fue trabajar con Tonka Tomicic

Carmen Gloria Arroyo se sinceró respecto a su experiencia tras finalizar la temporada festivalera. La animadora de TVN confesó cómo fue trabajar con Tonka Tomicic y entregó algunos detalles respecto a un particular gesto que tuvo de parte de ella.

La conocida «Jueza», decidió entregar finalmente su declaración respecto a lo que fue su experiencia animando «Échale la culpa Viña». Esta fue una experiencia bastante nueva y un desafío para la animadora, algo que expresó en una reciente entrevista.

«Lo pasé muy bien, me reí y me entretuve mucho. Lo tomé como un desafío y una instancia absolutamente de aprendizaje«,comentó en primer lugar.

Carmen Gloria detalló al medio Pagina 7, como fue que llegó a ser parte fundamental del programa emitido por TVN y Canal 13. «(El llamado) fue inesperado. Tenía un poquito de aprensiones, no sabía si aceptarlo o no, porque decía ‘¿qué hago yo ahí?’, pero finalmente aprendí un montón»,confesó.

«Ignacio Gutiérrez es súper informado sobre espectáculo, conoce todos los enredos, era una delicia escucharlo en las pautas. Yamila Reyna estudió Teatro y es comediante, sabía mucho de las rutinas, del trabajo que hay detrás, fue un aporte enorme«, comentó respecto a sus compañeros de panel.

La abogada decidió aprovechar el espacio para referirse también a lo que fue compartir la conducción con Tonka Tomicic.

Su relación con Tonka Tomicic

Carmen Gloria partió declarando respecto a su compañera que: «es una tremenda de las comunicaciones” y destacó “la rapidez que tiene para la TV en vivo y lo generosa que fue conmigo«.

El rostro de TVN, aseguró que se había encontrado con Tonka Tomicic en otras instancias. Señaló que habían compartido en ediciones de la Teletón, pero no habían compartido de manera más intima o laboral.

Según lo consignado por el medio a cargo de la entrevista, ambas se encontraron por primera vez durante la sesión de fotos y el spot de ‘Échale la culpa a Viña’. Durante ese espacio, Carmen Gloria aseguró, que Tonka le prestó ayuda con varios consejos para lucir mejor en cámara.

«Yo obviamente soy un desastre, nunca he tenido experiencia en modelaje, así que me paro con todos los errores, súper agachada. Lo encontré de una generosidad… porque, para ser honesta, eso no es muy común en la televisión«, se sinceró.

«Ella podría haber dicho ‘mientras peor salga, mejor me veo yo’. Pero no, todo lo contrario. Fue generosa en corregirme, en ayudarme. De verdad encontré que era un amor de persona«, agregó finalmente.