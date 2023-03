«Me hacían señas obscenas»: Afirman que Piqué y Clara Chía intentaron atropellar a un paparazzi

Desde el momento en que Gerard Piqué y Shakira decidieron separar sus caminos, el mundo del espectáculo les cayó encima, donde muchos paparazzis han estado muy atentos a cada movimiento entre ellos. Lo cual se vio en aumento cuando el ex futbolista hizo oficial su relación con Clara Chía.

Uno de los periodistas que han seguido este caso mediático bien de cerca es Jordi Martín, quien se ha pegado como una verdadera garrapata a la pareja. Al parecer, este constante seguimiento habría molestado al empresario. Tanto así, que según denunció el mencionado comunicador, la ex pareja de la cantante colombiana intentó arrollarlo mientras estaba junto a Clara Chía.

Pero eso no fue todo, ya que también reveló que Gerard Piqué se las ingenió para conseguir su número de teléfono para llamarlo e insultarlo con duras palabras.

La grave acusación de Jordi Martín a Gerard Piqué

En su último reportaje, el comunicador Jordi Martín aseguró que el ex futbolista y Clara Chía quisieron atropellarlo. Todo esto en las afueras del hogar de Shakira.

Para entrar en contexto, los padres del español viven al lado de la artista colombiana. Mismo lugar en donde el periodista se vio las caras con la mediática pareja. «Ellos llegaron en un vehículo, sonrieron desde adentro e ingresaron al garaje».

En este sentido, al momento en que iban a salir del hogar, los tortolitos habrían intentado arrollar al paparazzi. Todo esto quedó en evidencia en el programa El Gordo y la Flaca, donde señaló que tuvo que eludir y correrse del camino para no ser alcanzado.

«Después de la nueva canción de Shakira, esta vez con Karol G, teníamos que buscar una reacción de Piqué y Clara. Se acaban de meter en el garaje de los padres de Piqué, es la primera vez que la captamos entrando en este lugar. Le preguntamos a Chía sobre lo que dijo Shakira de que Piqué la buscaba todavía, pero yo no entiendo nada, Clara se lo toma como broma», expresó el periodista.

A lo que agregó: «Un poco más tarde nos cruzamos en la carretera y ambos se reían de mí, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas. Horas más tarde, Piqué consiguió mi número de teléfono y me llamó diciéndome hasta del mal que me iba a morir», concluyó.