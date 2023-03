«Me lo tomo al seco»: Laura Prieto saca suspiros posando en tina con vino

Más de 970 mil seguidores tiene Laura Prieto en su cuenta de Instagram, donde siempre está compartiendo registros de su día a día, de sus próximos proyectos y sensuales registros que la llenan de piropos por lo regia que está.

Así es como ocurrió recientemente, luego de que subiera una fotito en las que se luce posando desde una tina de vino, usando solo un bikini negro en el que deja a la vista sus mejores curvas.

«Vino terapia» escribió Laura Prieto, junto con etiquetar al lugar donde asistió. Como se esperaba, en cosa de minutos la uruguaya recibió más de 16 mil me gusta y decenas de comentarios de sus fanáticos, los que no dudaron en asegurarle que cada día se ve más guapa.

Algunos que los mensajes que le dejaron dicen: «Si al mundo vino y no toma vino»; «Diosa»; «Un bombom regia»; «Más que la uva o el vino»; «Un manjars»; «Justo lo que recetó el doctor»; «El mejor vino q he visto»; «Increíble el cuerpo que tienes»; «Q vino más rico»; «Ud está como el vino mi amor»; «Ese vino me lo tomo al seco» y «Más buena, que el pan con shansho».

Laura Prieto recuerda la antigua farándula

Hace poquito, la influencer conversó con Mauricio Pinilla en ‘Fuera de Área’, donde se refirió al abrupto fin de ‘Me Late’, además de recordar cómo era la farándula a mediados de los 2000 y todo a lo que se enfrentó.

Frente a esto, Laura Prieto señaló que ahora el espectáculo es «mucho más light, salvo excepciones porque a mi tío le dan duro», recordando que el futbolista se ha visto envuelto en una serie de polémicas en el último tiempo.

Tras esto, Pinilla recordó algunas experiencias que vivió durante esa época, mientras que ella señaló que «Esas cosas que uno dice ahora que está más reflexivo, cuando era joven, cómo toleraba esas cosas, cómo uno no tenía un límite de los valores, de las cosas éticamente correctas. Ahora eso es más funable».