«El cuello no se puede arreglar»: Carolina Arregui y las desubicadas críticas a su cuerpo

Carolina Arregui sigue más vigente que nunca tanto en la pantalla chica, como en su cuenta de Instagram, plataforma donde suma más de 736 mil seguidores.

Es a través de esta red social donde la actriz de 57 años comparte distintas fotitos personales como profesionales. En esa línea, Carolina Arregui subió postales de su paso por la gala de Viña 2023 y del matrimonio de su hijo en la ciudad jardín.

Asimismo, pese a que la protagonista de «Juego de Ilusiones» se mantiene activa compartiendo contenido siempre con una sonrisa, últimamente le han llovido las críticas por su aspecto físico.

Las fotos de Carolina Arregui que volvieron a llenarse de mala onda

La intérprete de «Mariana Nazir» en la actual teleserie de Mega, compartió una nueva publicación sobre el cierre de la presente semana. Ahí fue cuando Carolina Arregui se mostró sin filtros, generando diversas reacciones en la red social.

En aquella ocasión, la actriz de 57 años apareció de forma natural al capturar las mencionadas fotitos en formato selfie. Asimismo, fue en ese simple carrusel de registros donde la experimentada artista nacional volvió a sufrir con los desubicados comentarios de los cibernautas.

«El cuello no se puede arreglar, ahí y las manos delatamos nuestra edad🌾Y hay que quererse igual»; «Está calaverica señora, no parece real»; «Me gustaba la anterior era más bonita»; «No se ve saludable. Estar flaca no es estar linda. Esta más delgada que a los 15», fueron parte de las reacciones en la plataforma.

Por otro lado, en la publicación, que sumó más de dos mil comentarios, también otro tipo de mensajes. Estos fueron en contra de quienes criticaron el físico de Carolina Arregui.

«No se comenta de cuerpos ajenos… Aprendan!!!»; «Es muy bella lo demás es pura envidia»; «Dejen de opinar sobre cuerpos ajenos!! Mejor metánse en su vida! 🙄», escribieron otros cibernautas.