«Muy cabezona»: Las pesadas críticas a Carolina Arregui por look en matri de su hijo

Durante el fin de semana, Carolina Arregui encantó a sus más de 733 mil seguidores en Instagram con una serie de registros de lo que fue el matrimonio de su retoño en Viña del Mar, donde le llovieron las felicitaciones por este lindo momento en la vida de su retoño.

Pero lo que no se esperaba la actriz nacional es que en una de las últimas publicaciones, en la que se lució con un vestido rojo, agradeciendo a los que se encargaron de realizar la ceremonia, se llenara de críticas por lo delgada que luce.

Resulta que a pesar de recibir más de ocho mil me gusta, en muchos de los mensajes le aseguraron que se veía demasiado delgada y que ya no era sano. Eso si, Carolina Arregui decidió no salir a responder a ninguna de las críticas que le llegaron.

«Muy cabezona»; «Está muy delgada»; «cuidado estás extrema delgadez»; «Demasiado delgada aunque ella es linda»; «Se ve cabezona por lo tan flaca que está no se ve bien»; «bonita, pero demasiado delgada»; «Pensé que era la Roxana Muñoz»; «Ta demasiado flaca. Y el vestido muy de lo mismo» y «Muy flaca ya no es delgadez» es parte de lo que le dejaron.

No son las primeras críticas a Carolina Arregui

De todas formas, se debe mencionar que esta no es la primera vez que Carolina Arregui se llena de pesados mensajes por parte de algunos usuarios en redes sociales. Pues hace unas semanas subió unas fotitos posando en bikini desde sus vacaciones.

Es por esto que muchos no dudaron en afirmarle que se veía demasiado flaca. «Eres tan linda pero no sé por qué está tan delgada»; «estás muy delgada, no te vayas al extremo»; «irreconocible eras más linda con unos kilitos más»; «Eres muy simpática y linda, pero creo estás demasiado delgada, estás perdiendo tu hermosura» le dejaron.