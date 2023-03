Doctor Ugarte y el divorcio con su primera esposa: «Fracasé como marido»

Este sábado se estrena un nuevo capítulo de Te Paso a Buscar, donde Pancho Saavedra tendrá como invitado al doctor Sebastián Ugarte, panelista del matinal de Canal 13 “Tu día”, con quien recorrerá su vida y carrera.

El profesional presentará a su pareja Antonieta, profesora de Educación Básica y ambos le contarán a Saavedra su linda historia de amor: cómo se conocieron, por qué decidieron vivir juntos y cada uno detallará las cualidades del otro que los llevarán a que el amor floreciera, luego de sus respectivos matrimonios anteriores.

«Hay momentos en que uno se da cuenta que toda tu vida te condujo por un camino hasta que llegaste donde tenías que estar», puntualizará el doctor Ugarte al comentar que está profundamente enamorado de su actual pareja, con quien vive desde el año 2020.

El doctor Ugarte y el fallo en su primer matrimonio

Con relación al quiebre de su anterior relación, Sebastián reflexionará en Te Paso a Buscar sobre su separación con la madre de sus hijos, matrimonio que duró siete años. El médico revelará lo difícil que fue la convivencia en este vínculo.

«Fue difícil la convivencia… siento que fracasé como marido, no logré sacar adelante nuestro matrimonio. Seguramente buena parte de la culpa es mía», confidenciará y añadirá «para mí fue doloroso, fue un fracaso. Yo siento que de las cosas que me duelen en la vida es no haber logrado consolidar mi matrimonio, porque me hicieron perder años preciosos de la vida de mis hijos».

Cambiando de tema, Saavedra le preguntará al doctor Ugarte sobre la salud en Chile, pues antes de trabajar en el área privada, se desempeñó 17 años en salud pública, teniendo a su cargo la UCI del Hospital Salvador.

En cuanto a esto, el invitado del espacio de Canal 13 reflexionará: «A mí me duele la salud en Chile, siento que somos capaces de más, Chile puede darle una mejor salud a su gente… hay una salud para Poblete y una salud para Riquelme, y creo que todos podríamos tener un buen nivel de salud».