Eduardo Fuentes se quiebra en vivo al ver el documental de Claudia Conserva: «El cáncer es un maldito»

La tarde de este jueves se estrenó el primer adelanto de ‘Brava’, el documental que sigue la dura batalla de Claudia Conserva contra el cáncer de mama. Por lo mismo que en el matinal Buenos Días a Todos no podían dejar de lado este especial tema.

Y uno de los que se mostró más afectado por las imágenes fue Eduardo Fuentes, quien perdió a su madre por esta enfermedad, así que compartió una emotiva reflexión que lo llevó hasta las lágrimas.

«A mi mamá le diagnosticaron un cáncer en septiembre y falleció en enero, y esos cáncer son muy evidentes en lo físico. Yo vi a mi mamá, que era una mujer potente, risueña, alegre, que se fue apagando e incluso tuvo la fortaleza de esperarme que yo llegara para despedirse» comenzó señalando el animador.

Las emotivas palabras de Eduardo Fuentes

Siguiendo por esta línea, Eduardo Fuentes confesó que «yo tenía esta sensación de rabia con el cáncer, y un día alguien me hizo ver algo. La lección que me dio un amigo y que fue bueno para cuando a mí me diagnosticaron cáncer, es que si bien el cáncer es un maldito, viene y te avisa: Eduardo, me voy a llevar a tu mamá en tres meses. Y tienes tres meses para ponerte al día».

«¿Cuántas veces uno está distanciado de un ser querido por pequeñeces y llega el momento? Y te quedas con eso amargo en la garganta. Si algo le agradezco al cáncer, es que con mi mamá lo pude hacer» continuó en el matinal de TVN.

Mientras que para cerrar y emocionando a sus compañeros de panel, Eduardo Fuentes señaló que «puede sonar a un consuelo, pero sirve. A mí me sirvió, pero no deja ser terrible el cáncer. La vida es así, sabemos que vamos a morir y no lo enfrentamos como deberíamos. Y es lo que está haciendo Claudia, quien enfrenta con hidalguía este cáncer».