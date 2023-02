Yamila Reyna admite que le aprecio chiste de Laila Roth sobre su separación con Mono Sánchez

El debut de la comediante Laila Roth en el Festival de Viña fue bastante tibio, sin lograr conquistar al monstruo pero salvandose a tiempo de las pifias.

Sin embargo, algunos de los momentos fueron bastante comentados, como la mención del quiebre entre Yamila Reyna y su ex pareja.

Ya es bien sabido todo lo que ocurrió con la pareja conformada por Diego “Mono” Sanchez y la animadora de TVN.

Recordemos que el quiebre se produjo luego de que se expusieran unos mensajes del jugador de fútbol. En los cuales quedaba en evidencia que el arquero estaba coqueteando con otra mujer mientras estaba en una relación con la argentina.

Ahora, este tema fue uno de los que Laila Roth sacó a relucir durante su rutina en Viña del Mar. Respecto a la polémica de la ex pareja la comediante señaló: «Las parejas no deberíamos revisar los celulares. Yamila… te lo recomendé muy tarde», lanzó.

La reacción de Yamila Reyna

Posteriormente, la ex aniamdora de «Buenos Días a Todos», conversó con el medio Página 7 a quienes les confesó cual fue su postura ante el chiste de su compatriota.

«Me reí un montón. Me había pedido autorización, como buena onda, diciéndome: ¿te puedo agarrar para el leseo con lo que te pasó?. Yo le dije: sí, no hay drama», aseguró en primer lugar Yamila Reyna.

«No tenía idea de qué se trataba, me sorprendí al igual que todos. Yo sé reírme de mí, o sea, me dedico a eso. Entonces, me lo tomé con mucho humor», confesó.

«Yo vine solo para verla a ella. Hoy me fui a Santiago a las cinco de la mañana para despedir el matinal, volví, hice dos programas y ahora solo llegué a la Quinta para ver a Laila», comentó el actual rostro de TVN.

«Quería apoyarla porque es compatriota y porque estar en este escenario es muy importante para todos los comediantes. Sentía esa necesidad», señaló.

Finalmente, a Yamila Reyna no se le escapó mencionar: «No sabía lo carismática que era en el escenario. Mi admiración profunda para una persona que jamás se ha parado en un gran escenario y lo vino a hacer en el más importante de Latinoamérica».