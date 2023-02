Karen Bejarano de recibe mala onda en Instagram tras publicación en la Quinta Vergara

Durante esta semana Viña del Mar se llenó de rostros conocidos de la televisión. Muchos rostros conocidos estuvieron merodeando por ahí debido a que fueron invitados en programas o asistieron a una que otra noche del Festival.

Una de las reconocidas figuras que anduvieron esta semana en esa ciudad, fue Karen Bejarano. La cantante fue parte de la comentada Noche Cero, o Gala del Festival de Viña, junto con su esposo Juan Pedro Verdier.

Sin embargo, la ex chica Mekano no se conformó con estar solo un día en la ciudad sede del famoso certamen. Pues se quedó un par de día asistiendo a algunas de las jornadas.

Ahora, la conocida ex participante de El Discípulo del Chef, compartió uno de estos días un registro donde se le podía ver en el escenario de la Quinta Vergara.

La imagen se llenó rápidamente de comentarios de parte de sus seguidores, sin embargo un par de comentarios destacaron por la mala onda.

Malos comentarios para Karen Bejarano

La intérprete nacional, subió hace dos días una fotografía donde se le podía ver muy feliz sentada en las escaleras del escenario del Festival de Viña del Mar.

«Hoy, cumplí mi sueño de pisar por primera vez el escenario de la quinta Vergara. No les voy a mentir, mi corazón sintió su magia y también puede entender el miedo que genera para muchos artistas estar aquí», escribió en primer lugar la cantante.

«Tantas veces soñé con estar aquí parada viendo lo que veían los artistas, pero esta vez lo decreté, porque a veces no sabemos pedir esa bendición que tanto anhelamos y que mejor que hacerlo aquí mismo», señaló en su cuenta oficial de Instagram.

Si bien la foto no tardó en llenarse de me gustas y comentarios, estos ultimos no eran del todo positivos. Pues hubieron algunos internautas que no se contuvieorn y tiraron mala onda a la cantante.

«Sólo en tus sueños, gracias a Dios», «Florerito de mesa», «Nooo porfavor xd ya jubilate», «Espero que solo sea un sueño jajajahaha», «Y que cantarás??.. Y dale boom, boom, boom.. En todas las versiones??», «No te preocupes hoy cualquiera pisa la quinta» y «Por favor ! Y que vas hacer ahí ? O vas por el humor ? No entiendo ?», fue parte de lo que se puede leer en la publicación.

A pesar de la mala onda, Karen Bejarano se limitó a responder uno de estos comentarios de manera simple y respetuosa a pesar de todo. «Que dios sane tu corazón «, escribió para luego recibir apoyo de sus seguidores.