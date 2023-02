Tonka Tomicic y el regreso de la Gala de Viña: «Para mí tiene un significado especial»

Ojo al charqui chiquillos que estamos a solo horas de vivir una nueva edición de la Gala del Festival tras cuatro años de ausencia y en esta ocasión vuelve con todo teniendo una edición televisiva llamada ‘Noche Cero’, la cual tendrá en la animación a Tonka Tomicic y Eduardo Fuentes.

Hay que recordar que en esta ocasión el evento está basado en lo sustentable, el medio ambiente, además de los tres elementos que representan a Viña del Mar: el aire, que respira la naturaleza; el agua, que llena de vida a la Región de Valparaíso; y la tierra, que brinda un paseo por la identidad chilena.

Y frente a su nuevo rol, Tonka Tomicic señaló que «Me encanta reencontrarme con este evento que para mí tiene un significado especial y por eso estoy feliz de estar aquí, para gozar, disfrutar, acompañar al público y compartir con los artistas».

Junto con esto, para la animadora el regreso de la gala tiene un valor especial: «Primero, porque me tiene feliz volver a esta maravillosa ciudad. Segundo, porque vamos a estar entreteniendo y vamos a acompañar a la gente».

Tonka Tomicic hace un especial hincapié en que «ser parte del regreso después de cuatro años, para mí es muy especial, porque el Festival siempre ha sido muy esperado por los chilenos y es parte de nuestro inconsciente colectivo. Estoy muy contenta y me encanta el trabajo en equipo que se desarrolla en la época festivalera, con toda la energía y efervescencia».

Tonka Tomicic y la temática de la gala

«La reinvención de esta gala me gusta mucho y me encanta que existan estos tres conceptos, me parece bonito y le da un marco a este evento» indicó.

En tanto reflexiona: «tiene que ver con estos tiempos, el buscar nuevas fórmulas con las épocas que corren, es la tendencia mundial y con esto estamos muy conectados con lo que pasa en el mundo, en la industria de la moda y de los grandes eventos internacionales».