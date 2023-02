«No me hacía bien»: Vanesa Borghi se sinceró respecto a su vida amorosa

A finales del año pasado Vanesa Borghi, confesó que se encontraba muy feliz junto a su nuevo galán, quien en diciembre del 2022 apareció por primera vez en televisión. Esto fue muy comentado, hasta el punto en que muchos han seguido la evolución de la relación hasta ahora.

La primera aparición de la modelo con con el ingeniero comercial, Carlos Garcés, fue algo que definitivamente estremeció a los medios. Pues recordemos que recordemos que ese mismo año ella terminó una relación de más de diez años.

En un comienzo la pareja fue bastante reservada respecto a su relación. Sin embargo, en el último tiempo no temen compartir imágenes juntos en redes sociales. En estas se les puede ver muy acaramelados y felices compartiendo tiernos momentos.

Vanesa Borghi se ve más feliz que nunca

Los registros de la pareja en un inicio no fueron muchos, a pesar de ya haber formalizado su relación en redes sociales. Algo que definitivamente cambió en los últimos días.

Vanesa Borghi no se ha contenido, y se ha encargado de compartir postales con sus más de 1.1 millones de seguidores. En estos registros se le puede ver en Europa disfrutando de unas románticas vacaciones junto a su pareja, Carlos Gárces.

La modelo habló con el medio ‘La Últimas Noticias’, donde se sinceró respecto a su nueva etapa romántica, en la que se le puede ver muy acaramelada.

Según confesó la argentina, al medio señalado el viaje a Europa fue una sorpresa de parte de Garcés para navidad. «sabía que era uno de mis lugares favoritos«, señaló.

Si bien ambos han mostrado la parte más romántica y tierna de su relación, Vanesa no dudó en confesar que hubo momentos complicados. Pues le tomó bastante tiempo volver querer estar en pareja. «Ya que fueron muchos años de otra relación y siempre me daba vuelta el ‘qué dirán’ y eso no me hacía bien», señaló.

Sin embargo todo fluyo de manera muy natural con el Ingeniero Comercial, así lo señaló ella: «Dejamos fluir lo que cada uno siente y tratamos siempre de mantener una buena comunicación para saber lo que el otro busca o quiere«.

Finalmente comentó respecto a su actual situación: «lo hemos conversado, por lo que ya tengo que ir pensando en hacer espacio en mi closet (…) sería lo más difícil hasta el momento«.