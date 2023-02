Los inesperados detalles que confesó Gerard Piqué sobre su relación con Clara Chía

El exfutbolista ya no se guarda nada respecto a su actual relación. De modo que durante una pasada transmisión de Kings League con Ibai Llanos, confesó algunos detalles al respecto.

El ex de Shakira, ha decidido vivir su amor con Clara Chía de la manera más libre posible. Pues se les ha podido ver juntos y más enamorados que nunca en las últimas semanas. Esto a pesar de los rumores que anduvieron circulando durante un tiempo respecto a que él le fue infiel a ella también.

Ahora, Gerard Piqué ha tomado la decisión de sacar lentamente detalles de su relación a la luz. Pues recordemos que no hace mucho la pareja compartió su primera foto en redes sociales, y ahora el deportista se tomó la libertad de hablar abiertamente de su pareja durante el espacio en línea.

La situación se dió cuando Piqué apareció en el lugar con un look bastante llamativo, el cual no pasó desapercibido entre los presentes. Se trataría de una apariencia mucho más juvenil y relajada, tratándose de una camisa sin abotonar por completo y unos pantalones a juego.

Ante esto, su compañero Ibai Llanos no tardó en lanzar un comentario bromeando respecto a la apariencia del ex jugador del Barcelona. «Esperate, el botón haya esta el final, ¿no? ¿O es un flow raro? O sea, te atas arriba y no te atas… O sea, esto es la moda de USA», comentó.

Con una incontenible sonrisa en el rostro y algo de picardía, Gerard Piqué respondió: «Es mi moda, es mi estilo. Estamos en un mundo en que todos pueden vestir como quieran«.

El streamer no contuvo su curiosidad y cuestionó a su compañero: «¿Ves revistas de moda para actualizarse o no? Por curiosidad, ¿ves lo que está de moda?«.

Fue en ese momento que el exfutbolista confesó que su actual novia, Clara Chía, era quien básicamente lo vestía cuando salían de compras juntos. «No, la verdad que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella, ¿sabes? Soy una marioneta«, señaló finalmente.