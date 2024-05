Filtran salida de polémica participante de ¿Ganar o Servir? y su duro momento psicológico

Cerca de un mes de desfase tiene en su emisión ¿Ganar o Servir?, gracias a lo cual han aparecido una serie de filtraciones sobre lo que pasará con dentro de las próximas semanas, incluyendo los nuevos ingresos e incluso las eliminaciones.

Es en este contexto que recientemente se dio a conocer que, una de las de las participantes más polémicas del reality de Canal 13, debió abandonar el encierro y al parecer no estaría pasando por un muy buen momento psicológico.

Estamos hablando ni más ni menos que de Mariela Sotomayor. Pues de acuerdo a lo filtrado por Sergio Marabolí en ‘Sígueme’, desde el jueves en la noche, que la periodista está de vuelta en Santiago luego de una nueva eliminación.

A pesar de que la Sotomayor no quiso conversar con el panelista del espacio de TV+, algunos de sus cercanos le confirmaron que su salida se debió a una lesión en el coxis. Eso si, este no sería el único motivo por el que no lo estaría pasando muy bien.

El complicado momento personal que vive Mariela Sotomayor

Pues a pesar de que tiene una lesión, lo que más afecta por estos días a Mariela Sotomayor es lo emocional. Ya que Marabolí reveló que sus fuentes le aseguraron que actualmente está con tratamiento psicológico «ya que vivió un hostigamiento permanente de Camila Recabarren».

Y la cosa no se queda ahí, ya además de la constante mala onda con la ex Miss Chile, también se sumaron una serie de discusiones con Blue Mary, quien al parecer se sumó al bullying que recibía su compañera durante todo el día.

El hostigamiento habría llegado a tal nivel que incluso Mariela Sotomayor le pidió a varias veces a la producción de ¿Ganar o Servir? que interviniera para que Camila Recabarren la dejara en paz.