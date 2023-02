«Perdón que esté dando vueltas las cosas…»: José Antonio Neme opina sobre la ultima declaración de Parived

Durante la transmisión del matinal de Mega, José Antonio Neme decidió entregar su opinión nuevamente respecto al Caso Relojes VIP. Esto debido a que este fin de semana se publicó una entrevista realizada a Parived por el medio La Tercera.

Recordemos que en esa ocasión el anticuario, señaló cómo se sentía respecto a la perspectiva que los medios han generado de él en las personas: «En este último tiempo en la televisión hay una suerte de amplificación de todo lo que tuviera que ver con ella y, por ende, conmigo. Miles de especulaciones, narrativas surrealistas».

Posteriormente señaló: «Con el trayecto de los años se creó una suerte de fetiche, se me fueron poniendo diferentes decoraciones y mi nombre fue asociado a una serie de eventos y circunstancias que eran noticias para los medios».

Respecto a esto ultimo fue que se refirió José Antonio Neme. Cabe mencionar que el animador había hecho referencia al caso en diversas oportunidad, dejando en claro su apoyo a la animadora de Canal 13.

¿Qué dijo José Antonio Neme?

«La caricatura es la opinión pública en este tema. Perdón que esté dando vueltas las cosas, y no lo estoy defendiendo a él porque no lo conozco, pero lo que haga un señor o una señorita, da lo mismo», partió señalando respecto a Parived, el ‘Mucho Gusto’.

«No es justo que tenga una condena social. No podemos aceptarlo. Él puede levantarse a la hora que quiera. ¿Por qué el hombre tiene que mantener a la mujer? ¿Por qué no puede ser al revés? ¿Cuántas mujeres de animadores no hacen absolutamente nada? Perdón que lo diga», agregó en seguida según lo señalado por ADN.

«Está bien, probablemente a alguien le importa, pero yo, desde mi opinión personal, creo que no tiene ninguna relevancia. Yo no me pregunto qué hace la mujer de Rafael Araneda ni de qué vive, por ejemplo», continuó haciendo referencia a Marcela Vacarezza.

«Perdón que lo diga, pero hay un tufillo machista en todo esto. Porque si, en vez de Tonka, fuera la mujer de Martín Cárcamo, o de Julio César Rodríguez, o de mi pareja incluso, yo creo que nadie pondría el énfasis en mí», continúo.

Para finalizar el animador quiso señalar nuevamente que no estaba en posición de defender a Tonka Tomicic: «Lo que estoy diciendo es que subyace a todo esto una idiosincrasia un poquito podrida».