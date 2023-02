Lisandra Silva responde tras ser tratada de «pintamonos» en redes: «No solo me creo»

Desde que se confirmó su participación en la nueva temporada de ‘Aquí se Baila’, Lisandra Silva ha estado más que feliz compartiendo todo tipo de detalles sobre lo que han sido los ensayos de cara al estreno del programa este domingo.

Y aunque en su mayoría, la cubana recibe solo mensajes de apoyo y felicitaciones, de vez en cuando aparecen algunos desubicados que solo se dedican a criticarla. Por lo mismo no duda en salir a responder con todo cuando recibe este tipo de mensajes.

Así es como ocurrió en las últimas horas, esto luego de que Lisandra Silva compartiera un video de la promoción del espacio de baile, en el que aparece dándolo todo. Aunque al parecer a una de sus seguidoras no le gustó mucho y se lo hizo saber.

«Se cree bailarina la pinta mono» es el corto mensaje que le escribieron, frente a lo cual la chiquilla le respondió de inmediato: «No solo me creo! Me vas a tener que aguantar en la tele 3 veces a la semana! Podrás?!».

Pero esto no es todo, sino que Lisandra Silva subió este intercambio a sus historias, donde siguió con su descargo, afirmando que «Si el hater supiera que es el que me regala más comments, likes, engagement y notas de prensa… no tiraría tanto hate».

Lisandra Silva y los rumores de separación

Hay que recordar que hace algunas semanas comenzó a correr el fuerte rumor de que Lisandra Silva y Raúl Peralta habrían terminado su relación tras más de cinco años. El cual Cecilia Gutiérrez confirmó en sus redes sociales. «Lo que ya pude confirmar y reportear, es que efectivamente ellos están separados».

Pero frente a esto, la empresaria no dudó en salir a responder con todo, pese a no nombrarla directamente, se lanzó sin filtro en su contra.

«¿Quién es esa señora loca que anda contando tonteras? ¿Se las inventa en sus sueños? ¿O su fuente directa es un duende de Narnia? Lo peor es que todas las páginas de las más importantes del país le dan importancia. Yo creo que debería buscarse un vida, evidentemente no tiene una» señaló.