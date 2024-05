«No te las podi’ jotear a todas po»: Benjamín Vicuña la rompe dando consejos de conquista para «Bridgerton»

El reconocido actor chileno, Benjamín Vicuña, la rompió con su inesperada participación en la publicidad de «Bridgerton» para Chile. No solo eso, en dicho spot se le ve dándole consejos de conquista a uno de los personajes de la serie, para que este conquiste a la chiquilla que le gusta.

Debemos recordar que «Bridgerton» es una serie de época, la cual ha destacado entre la audiencia mundial debido a la estética, la historia y sus personajes. No solo eso, esta estrenó la primera parte de su tercera temporada el pasado 16 de mayo. Por otro lado, la siguiente parte llegará a mediados de junio, a través de Netflix.

Consejos de conquista en buen chileno

A través del Instagram de Netflix Chile, el querido actor nacional le enseña a Colin Bridgerton los secretos para enamorar a la dama que lo enloquece.

«No seai’ jote», es lo primero que destaca el chiquillo. Posteriormente, le recuerda que «si estai’ sintiendo cosas por Penélope, si te empezó a gustar de verdad, no te las podi’ jotear a todas po». No solo eso, en la misma le recuerda que «yo sé que cuesta pero, ¡no, no, no!».

«Si se ve linda, díselo», es lo siguiente que le indica Benjamín Vicuña. En la misma le comenta «¿Querí’ que te dé unos datos ahí? ¿Unos tips? Fíjate en mi Tinderton, está Bridgiton».

Por último, le recuerda que debe ser «claro con tus emociones». Lord Benjamín, el apodo del actor chileno, le destaca que al tener bastante experiencia y respaldado por ser de Chile, país de poetas, que «la vai’ a perder (…) te estai’ confundiendo y la estai’ confundiendo a ella». Esto como una advertencia para que hable de sus emociones.

El divertido spot publicitario se viralizó rápidamente en redes sociales, destacando lo divertido que es escuchar consejos tan a la chilena para personajes tan elegantes.