Así reaccionó la periodista despedida del Buenos Días a Todos: «Existe una cuota de pena y rabia»

Este viernes se confirmó que TVN tuvo una nueva ola de despidos, entre las que se encontraban más de 11 personas, siendo una de ellas una reconocida periodista del Buenos Días a Todos.

Nos referimos a Josefina ‘Pitu’ Valenzuela, notera del matinal y que estuvo trabajando por cerca de cuatro años en el canal estatal, donde incluso participó en el backstage del Festival de Viña en 2022 y la cobertura del Festival del Huaso del Olmué.

Hasta el momento, la joven no se había referido a su desvinculación del Buenos Días a Todos. Pero desde FMDOS se contactaron con ella, quien les entregó sus primeras impresiones sobre su inesperada salida de TVN.

Pitu Valenzuela rompe el silencio de su despido del Buenos Días a Todos

«Por algún extraño motivo estoy tranquila. Obviamente existe una cuota de pena y rabia, pero estoy bien. Super sorprendida del cariño de la gente, no me lo esperaba», comenzó señalando Pitu Valenzuela a nuestra radio amiga.

Siguiendo por esta línea, mencionó que «tuve unas vacaciones bien largas, estuve un mes fuera y quedé impactada con la cantidad de gente que me escribía todos los días para saber de mi».

«Incluso al otro lado del mundo, haciendo fila para subirme a un ferry, una señora gritó mi nombre y corrió a abrazarme. Y bueno, ahora que se supo de mi salida, he recibido puros mensajes preciosos, de apoyo y ánimo», reveló Josefina.

A pesar de que se mostró sorprendida por la noticia de su despido, afirmó que es una oportunidad para buscar nuevos horizontes. «Es difícil, no voy a negarlo. Pero es el empujón que necesitaba hace rato para salir de mi zona de confort y buscar un espacio en el que me sienta desafiada y plena».

Para cerrar, Pitu Valenzuela mencionó que «Me encantaría seguir en medios, es lo que me hace vibrar. No necesariamente en pantalla, estoy súper abierta a explorar nuevos espacios. Pero me gusta este mundo lamentablemente».