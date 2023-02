«Lindos panes»: Fran Undurraga saca suspiros con fotito a todo cachete

Sin duda que Fran Undurraga es una de las chilenas más populares en redes sociales, pues tan solo en Instagram la chiquilla ya supera los 1.5 millones de seguidores, a los que enamora con registros de todo tipo, dejando casi nada a la imaginación.

Junto con esto, la ex chica reality, también cuenta con un perfil en Unlok, plataforma que funciona de manera muy similar a Only Fans, donde los usuarios que quieran acceder a su contenido más subido de tono, tienen que pagar una cifra mensual.

Pero en la red social de la camarita, Fran Undurraga también enamora con picaronas fotitos, tal como ocurrió recientemente, luego de que dejara la patá con una postal en la que se luce posando desde la playa.

Resulta que la influencer ha aprovechado con todo este verano, disfrutando del mar y la arena, por lo mismo que sacó aplausos con un registro en el que aparece acostada con un pequeño bikini, dejando a la vista su trabajada retaguardia. Acompañado por unos emoji de gato y caja negra.

Como era de esperar, a las pocas horas de subir la publicación, Fran Undurraga recibió más de 46 mil me gusta y cientos de mensajes por parte de sus fanáticos, los que no dudaron en asegurarle que está cada día más guapa.

«Será la playa de las conchitas? El quisco»; «Que comes para mantenerte tan rica»; «Te pasaste»; «Lindos panes»; «Que estilazo Fran»; «Simplemente me encantas»; «Regia e inalcanzable»; «Uno de los cuerpos más lindos de Insta»; «Pasa los años y cada vez mejor»; «Realmente una hermosura» y «estás mejor q el pan con mermelada» le dejaron.

Fran Undurraga deja la grande con sus fotitos

Para acompañar la primera postal, Fran Undurraga escribió: «Foto sacada por la mamá, aunque no es de las mejores, me encanta por que lo sacó ella. Que lindo es tener a los padres vivos. Gracias Diosito!».