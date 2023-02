Julia Fernandes se confiesa sobre Ignacio Lastra: «Me he guardado muchos años…»

Si bien, ya ha pasado mucha agua bajo el puente tras el quiebre de la relación entre Julia Fernandes e Ignacio Lastra, a la modelo nuevamente le preguntaron el porqué de su separación. Recordemos que ya han pasado casi seis años de su amorío.

Por medio de su cuenta de Instagram un seguidor o seguidora le consultó sobre la situación, por lo cual la brasileña sin ningún tipo de atado le respondió, aunque dejó en claro que podría perjudicar la privacidad de alguien y que estaba dispuesta a dar a conocer abiertamente el motivo.

Con respecto a la consulta, el usuario sin rodeos le lanzó: “¿Por qué terminaron con Nacho Lastra?”, todo esto por medio del sticker disponible en la red social de preguntas y respuestas.

Dicho esto, Julia Fernandes señaló que en un principio le costó asimilar y entender las causas, pero con el correr del tiempo las supo.

En este sentido, partió: “Esta pregunta me persigue a cinco años… todos los días la recibo… tengo muchas ganas de contestar… porque hoy se qué fue lo que pasó… me costó entender (tuve rabia) lo entendí mucho después…”.

Pero, reveló que si es que lo da a luz, no caería bien en «alguien». “No puedo exponer una persona… por más que sería bueno para mí… quizás no sea para él…”.

A lo que agregó para terminar su reflexión, “entonces me he guardado muchos años en respeto a otro ser humano que tiene el derecho de tener su privacidad a salvo… pero si algún día quiere contar yo no tengo ningún problema… y eso sirve para todos los relacionamiento”.

El mediático accidente en el que estuvieron involucrados

Hace un poco más de cinco años, la noche del 1 de septiembre de 2017 para ser exactos, los dos famosillos del reality estrella de aquel momento «Doble Tentación» de la señal de Mega, viajaban en su auto hasta que chocaron fuertemente con otro vehículo. Pero eso no fue todo, puesto que a los segundos, dicha nave empieza a arder en llamas. En dicho instante, Julia Fernandes escapa con ayuda de Ignacio Lastra. Sin embargo, el hombre tocó la peor parte, ya que terminó con un 80 % de su cuerpo quemado.