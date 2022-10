Ignacio Lastra vuelve a las pantallas en nuevo capítulo de Qué Dice Chile Prime

La noche de este miércoles, en el programa de concurso “¡Qué Dice Chile Prime!”, conducido por Martín Cárcamo, dos equipos de celebridades jugarán para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

En esta ocasión en el programa se enfrentarán dos grupos de ex participantes de realities de la TV chilena: el equipo de chicas titulado “Spice Girls”, compuesto por la ex “Resistiré” Laura Prieto, la ex “Pelotón” Camila Nash y las ex “Doble Tentación” Lisandra Silva y Dominique Lattimore; y el equipo de chicos titulado “Leyendas”, compuesto por el ex “La Granja” Arturo Longton, el ex “Doble Tentación” Ignacio Lastra, y los ex “Amor Ciego” Edmundo Varas y Mario Ortega.

¿Cómo lo pasaron en Qué Dice Chile Prime?

“Me reí mucho, es un programa entretenido. Siempre me río mucho con Mario, y también me enojé mucho cuando contestaba mal y perdía, porque soy un mal perdedor. Pero lo encontré fácil en el fondo, porque sólo hay que concentrarse mucho para contestar lo que piensa la gente y no tanto lo que piensa uno”, comenta sobre su participación en el programa Arturo Longton.

“Lo pasé increíble, es un programa súper ágil. Me encantan los juegos de trivia, y si se trata de adivinar lo que le gusta a los chilenos, me encanta. Algunos desafíos los encontré más complicados y otros más fáciles, por suerte conocía a las chiquillas de mi equipo, y además fue un reencuentro con Martín después de tantos años”, dice por su cuenta Laura Prieto, quien trabajó con Cárcamo en “El último pasajero” y “Calle 7”.

El equipo ganador donará 2 millones de pesos a la Fundación Deportistas por un sueño, que ayuda a niños y jóvenes con enfermedades catastróficas terminales, diseñando y gestionando soluciones sociales para beneficiar la calidad de vida de cada uno de ellos con postulaciones y asignación de beneficios sociales, como subsidios habitacionales, pensiones de gracia, ayudas técnicas e inclusión en talleres educacionales y actividades recreativas.