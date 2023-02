¡Casi salen corriendo!: El imprevisto que se vivió durante la transmisión de «Tal Cual»

Un inesperado momento se vivió en el capítulo más reciente del programa Tal Cual. La situación fue tal que los panelistas y presentadores casi tuvieron que salir arrancando del estudio.

En primer lugar, mencionar que el programa conducido por José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña, actualmente se lleva a cabo en la ciudad de Viña del Mar. esto debido al contexto festivalero que se vive actualmente.

Recordemos que varios programas se han mudado a la «Ciudad Jardín»,para hacer una edición especial en torno al Festival de Viña del Mar. De modo que el programa de TV+ no quiso quedar fuera, así que agarraron todo y partieron.

Ahora el lugar donde se está llevando a cabo la transmisión del programa es desde un lujoso restaurante junto a la playa. Y gracias a esta última característica, los presentes en el panel vivieron un inesperado inconveniente.

El panel de Tal Cual casi sale corriendo

El capitulo transmitido en la noche del 20 de febrero, contó con la participación de los conductores principales José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña. Sumado a ellos como penalistas tuvieron a Jordi Castell, Paty Maldonado y Marlen Olivari.

Los presentes se encontraban hablando sobre diferentes temas del Festival de Viña, cuando fueron interrumpidos por un fenómeno natural: «Cómo llegó la ola, te mueres, te mueres, la ola», señaló La Quintrala.

La misma Raquel continuó señalando: «Se desapareció la playa. Mira el agua, la tenemos acá».

Paty Maldonado no perdió tiempo y sin más indicó: «¿Sabes qué? Hasta luego, buenas noches, ha sido estupendo, lo he pasado regio, pero me quiero ir al hotel, hasta luego».

Por otro lado, Marlen Olivari simplemente atinó a mirar en dirección al mar y posteriormente gritó: «¡Arranquen!».

«Raquel, tenemos que hacer titanic», aprovechó de bromear el ex Mucho Gusto entre risas, buscándole el humor a la situación que rápidamente se calmó.

Finalmente, Raquel Argandoña explicó: «Estábamos conversando, y se nos produjo un silencio, miramos y vimos pura agua, heavy. Pero, así es el mar. El mar es impredecible», señaló la animadora de Tal Cual, según consignó RadioActiva.