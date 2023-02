Janis Pope se sinceró sobre como se siente al regresar a la televisión en «Aquí se Baila»

Y asolo faltan unos días para que se estrene la nueva temporada de ‘Aquí se Baila’. Y una de las participantes es la conocida Janis Pope, quien ha estado durante mucho tiempo fuera de las camaras.

La ex chica reality, saltó a la fama luego de participar en el primer reality chileno, «Protagonistas de la Fama», si bien se mantuvo en el ojo público durante mucho tiempo. Progresivamente se fue alejando y enfocándose en un estilo de vida con un perfil más bajo.

Ahora, Pope decidió volver este año a la pantalla chica, a través del programa de ‘Aquí se Baila’. Según comentó, este proceso ha representado un gran desafío en su vida, pues no es fácil volver al ritmo de ser parte de un programa de televisión.

La explicaciín de Janis Pope

Según lo consigando por La Cuarta, la participante del estelar de Canal 13 mencionó: «Sabía que lo iba a hacer, porque me encanta bailar, y volver a bailar en televisión es, para mí, como llevarle a la gente un poquito de ese arte que tengo guardado«.

La ex chica reality comentó además: «Tiene un significado súper especial para mí volver acá. Cuando venía entrando al canal al primer ensayo me acordé de cuando venía en el Metro con mi bolso desde Melipilla para entrar al encierro. Después pasar por el estudio donde vivíamos, toparme con los camarógrafos y los técnicos, gente que no veía hace tantos años».

«Lo mejor de esta experiencia es poder hacerlo acompañada por mi guagua, que para mí es fundamental», menciono.

«La primera semana de ensayo me costó mucho, tenía muchos dolores de cuerpo, pero ahora ya estoy sintiéndome mejor. Con el paso de los días uno va recuperando esa memoria física y mental, de recordar qué músculo se mueve con cada movimiento, y eso es entretenido, ha sido un redescubrirme«, aseguró.

«Una de las mayores virtudes que tenemos con Felipe (compañero de baile) es la interpretación, y le vamos a sacar el jugo a eso», comentó Janis Pope.

«Yo quiero que cuando la gente me vea bailar tenga ganas de pararse de su silla y mover el cuerpo», confesó.

Finalizó diciendo: «Antes me tomaba la vida un poquito demasiado en serio, como cuando sufrí mucho con la eliminación del reality. Hoy, en cambio, tengo ganas de divertirme«.