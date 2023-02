El impresionante hito que logró Fabrizio Copano en su show en Viña 2023

Fabrizio Copano se presentó en la quinta noche del Festival de Viña en una de las noches más complicadas para el humor, pues la Quinta Vergara completa seguía pifiando tras la presentación de Christina Aguilera, por lo se subió al escenario en medio de los abucheos.

Pero el humorista se mantuvo firme y se echó al público al bolsillo en cosa de minutos, con una increíble rutina que hizo un repaso por todos los aspectos de la actualidad nacional, con los que no dudó en sacar carcajadas, pues no se guardó nada.

Resulta que Fabrizio Copano no tuvo temor en hablar de política, dedicando parte de su presentación al Presidente Gabriel Boric, la serie de elecciones que pasamos en los últimos años, al género urbano y a distintas figuras nacionales e internacionales.

Pero su rotundo éxito no fue solamente frente al monstruo, sino que también la rompió en cada uno de los hogares de los chilenos. En este sentido, el comediante logró algo no menor, puesto que arrasó con la sintonía, siendo no solo la más alta de la jornada, sino que también marcó el peak de todo lo que va de festival.

Fabrizio Copano y el peak de sintonía

Con respecto a los datos, Fabrizio Copano promedió un rating online de 42.7 puntos entre las 23.40 a las 00.44 horas, marcando un peak de 45 unidades a las 00:04 horas, según consignó Página 7.

En relación a lo que lograron los demás canales, cabe decir que en esa misma hora Mega logró 4.4, mientras que CHV se quedó más atrás marcando 2.2 puntos.

Dicho esto, contando las 5 noches del certamen, el humorista se ha consagrado con la presentación con mayor audiencia y el peak más alto.

¿Qué cantante ha marcado más rating?

Por otro lado, los datos mencionados no fueron los únicos puntales de la noche, puesto que Christina Aguilera no se queda atrás.

En este sentido, la estadounidense entre las 22.02 y 23.13 horas promedió 35,7 puntos online, con peak de 39,4 a las 22.51. Cabe destacar que este show tuvo un 11% más de rating que el número anglo de Viña 2020 (Maroon 5).

Dicho esto, la mujer se ha transformado en la presentación musical con más sintonía en el Festival de Viña 2023.