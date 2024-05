«Imbécil envidioso»: Sebastián Ramírez arremete contra Luis Mateucci

Sebastián Ramírez no tardó en responder con todo a Luis Mateucci, luego de que el argentino hiciera comentarios despectivos sobre él en ‘¿Ganar o Servir?’. En respuesta, Ramírez no se contuvo y dejó en claro que no está dispuesto a pasar por alto las provocaciones.

Durante una conversación con Fran Maira y Oriana Marzoli, el ex de Daniela Aránguiz se refirió a Sebastián. En ese contexto Mateucci comentó que tras su paso por Gran Hermano, la imagen de Sebastián no fue la mejor.

«Quedó funado con la mujer, que no le pasó nunca la bendición. Son tiktokers y Youtuber, la hija y la ex mujer, entonces lo revientan en todos lados», señaló en primer lugar. «La única publicidad que había subido con una casa de apuestas, lo bajaron», agregó.

La fuerte respuesta de Sebastián Ramírez

A través de redes sociales, Ramírez no titubeó al referirse a Luis Mateucci con términos despectivos, acusándolo de ser «colita encubierto». Además de sostener relaciones superficiales con mujeres vinculadas al mundo del fútbol.

«No tienes dónde caer de muerto. Ojo, no eres simpático ni tampoco tienes ángel. Llamas a todos los integrantes antes de encerrarte para hacerte amigos y que te sigan el juego, llamaste a Rai también para invitarlo a un asado y a jugar pádel para tenerlo ahí», señaló Ramírez.

«Pago la pensión imbécil envidioso, te hice llorar en Doble Tentación, ya no querías más que te webiara y fuiste mi juguete más satánico y eres un cagón, tetón, racista! Y te digo algo feo cara de pato y tufo hediondo? Me pagan cinco veces lo que te pagan a vo, no llegas ni siquiera con un carbón a la casa de tu mina«, agregó.

«Ya nos vamos a ver las caras cagón. Yo no necesito a nadie para resaltar, cuida tus palabras estás hablando con el mejor de Los realities en Chile. Siempre con tu envidia mari… Y sabes qué más weon jamás me pondría calugas ni labios mari… ctm. Y anda preguntando con miedo a la producción si voy a entrar, así es este huevón cabros por eso no soy amigo de nadie en estos formatos porque son todos falsos», finalizó Sebastián Ramírez .

Si bien la publicación original de Ramírez fue eliminada poco después de su publicación, las repercusiones de sus palabras no pasaron desapercibidas. Las capturas de pantalla del post original no tardaron en ser viral en redes sociales:

Ramirez via Instagram pic.twitter.com/KZsMWDuroD — Salsipuedes Crave (@ChileanCrave) May 5, 2024