Pailita cuenta la firme tras llegar a urgencias: ¿Qué pasará con sus shows?

Una turbulenta noche tuvo el cantante urbano Pailita, a quien le ocurrió de todo. Pues en primera instancia, se corrió un fuerte rumor que señalaba que habría desatado toda su furia en contra de Fabrizio Copano, luego de que este le lanzara una polémica talla que involucraba a su mamá.

Tras ello, el artista se subió al escenario para darlo todo cantando junto a su amigo Polimá WestCoast, con el cual prendieron la Quinta Vergara interpretando su éxito «Ultra Solo».

Pero la noche aún no se acababa, pues esta mañana Pailita preocupó a todos sus seguidores al subir un registro a sus redes sociales, en donde aparecía acostado en una camilla de un centro médico. «Fui Weno», escribió en una de sus historias en su cuenta de Instagram.

Pailita despeja las dudas acerca de su estado

Dicho esto, Pailita volvió a usar las redes para dar más detalles con respecto a su estado y los motivos que que lo llevaron a caer en una clínica.

En este sentido, agradeció la preocupación por parte de los internautas. «Gracias a todos los que preguntaron». Acto seguido, procedió a revelar que fue lo que le pasó. «Lamentablemente me dio un virus bastante fuerte, pero ya nos recuperaremos«.

¿Qué pasará con sus shows programados?

Cabe destacar que el intérprete de «Parcera» tenía programado varios conciertos en diferentes comunas. Por lo cual, luego de revelar su complicado estado de salud, muchos se preguntaron sobre qué es lo que pasará con los eventos.

Pues a través de un comunicado, Pailita despejó todo tipo de dudas, dando una noticia que seguramente ningún fanático quería escuchar.

Bajo este contexto, expuso: «Los shows de este fin de semana en Salamanca, Loncoche y San Felipe, no se podrán realizar».

En esta línea, no escondió su pesar ante la situación. «Lamento mucho tener que informarles esto, pero ustedes saben que la salud está primero y no me siento ni al 20 % en este momento».