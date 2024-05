Julián Elfenbein se refiere al posible regreso de Primer Plano

Desde hace algunas semanas, ha estado circulando el rumor sobre la posible vuelta a la pantalla de Primer Plano, el reconocido programa de farándula. Ante estos rumores, ex integrantes del programa han brindado sus opiniones al respecto.

Julián Elfebein, ex integrante del programa nocturno y actual conductor de Got Talent Chile, ha sido uno de estos. Recientemente el rostro de CHV ha compartido sus reflexiones sobre esta posibilidad en una reciente entrevista.

Julian Elfebein sobre traer de vuelta Primer Plano

Julián Elfebein, reconocido presentador de televisión en nuestro país, ha hablado sobre los rumores que sugieren el regreso de Primer Plano a las pantallas de Chilevisión. En declaraciones a ‘Que te lo digo’, Elfebein señaló que no posee información concreta sobre esta posibilidad.

Apuntando a que se consideraba más como un rumor que surge a raíz del giro hacia la farándula que ha tomado otro programa de la televisora.

«Es un programa que hice durante varios años, que quiero mucho y que este año, entiendo, ha tomado un perfil que va más en la línea de farándula«, mencionó Elfebein. Esto aludiendo al cambio de tono en el programa Podemos Hablar (PH), del cual también fue conductor.

Sin embargo, según consignó el medio «El Filtrador«, el conductor de Got Talent Chile expresó su escepticismo sobre la veracidad de los rumores. «No sé si es así, yo pienso que no. Pero, bueno, es información del canal y no tenemos muchos más datos sobre eso», afirmó.

A pesar de sus dudas, Elfebein reconoció el cariño que la audiencia tiene hacia Primer Plano y la importancia que significaría su eventual regreso. «Pero si fuese así, sería el regreso de una marca muy querida para la gente que le gusta el espectáculo y la farándula», concluyó el conductor.