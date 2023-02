Ignacia Michelson saca suspiros con sensual fotito en lencería

Ya te hemos contado que Ignacia Michelson es una de las chilenas más populares en redes sociales, pues tan solo en Instagram supera los 2.2 millones de seguidores, a los que enamora con sensuales fotitos en las luce su curvilínea figura.

Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de lucirse con una postal en la que aparece posando con un picarón conjunto de lencería blanco de encaje, acompañado de unos zapatos negro de tacón y un oso de peluche a su lado.

Junto al coqueto registro, Ignacia Michelson escribió: «Un monstruo me persigue, Yo huyo. Pero es él quien tiene miedo, es él quien me persigue para pedirme ayuda». Lo que en cosa de horas le trajo más de 11 mil me gusta y decenas de mensajes en los que no dudaron en llenarla de piropos por lo mina que se ve.

«No le hagan zoom»; «bellisima»; «que sabrosa»; «Linda»; «Te ves preciosa Ignacia»; «Hermosa señorita nacha»; «Siempre tan hermosa y bella»; «Hola hermosa que tengas un maravilloso día»; «Eres muy Bella, como un ángel» y «Es como una frase de monster» es parte de lo que le escribieron.

Ignacia Michelson y Marcianeke

Por otro lado se debe mencionar que la chiquilla ha estado en el centro de la noticia por su relación con Marcianeke. Esto luego de que tiempo atrás asegurara que ya no pasaba nada con el cantante, junto al que se había mostrado muy cercana.

Aunque todo cambió para la alfombra roja de Premios MUSA, donde Ignacia Michelson sorprendió al aparecer junto al artista de 20 años.

En conversación con Radio ADN, la también DJ aseguró que «Pasa lo que pasa, estamos en buena onda, nos volvimos a hablar, bueno nunca dejamos de hablar en verdad, pero ahora nos volvimos a juntar, lo vine a acompañar a él».