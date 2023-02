«Iba todo bien hasta…»: Toto Acuña y su particular broma a Belén Mora tras pifias en Viña 2023

¡Despertaron al monstruo! La noche de este 22 de febrero, Belén Mora tuvo una rutina de altos y bajos. En un principio todo parecía ir viento en popa, desatando las primeras carcajadas en el público «más adulto» del Festival de Viña. Sin embargo, con el paso de los minutos, los asistentes se comenzaron a dividir entre los que le entregaban apoyo a la comediante y los que perdieron la paciencia con ella.

Resulta que la rutina de la comediante se basó en su reciente maternidad y cómo es la vida con su hijo pequeño, lo cual no logró convencer al público y que ya pasados algunos minutos se comenzaron a escuchar las pifias.

Ya llegando al final de su presentación, mientras los abucheos comenzaban a crecer aún más, entraron María Luisa Godoy y Martín Cárcamo al escenario, por lo que entre tibios aplausos le entregaron la gaviota de plata. Y aunque en un momento parecía que iban a terminar con el show, Belén Mora decidió hacer el bis.

Pero esta al parecer no resultó ser una gran decisión, ya que las pifias volvieron más fuertes que antes, por lo que tan solo unos minutos después de comenzar con la segunda parte de su rutina, Belén Mora se quedó en silencio, tomó su trofeo y prefirió terminarla.

Toto Acuña y su talla a Belén Mora

Uno de los que no quiso mantenerse al margen de la comentada situación fue el actor Toto Acuña, quien es la pareja de la humorista. En este sentido, el ex MCC le dejó caer toda su admiración por pararse en el escenario, con su particular estilo eso sí.

Dicho esto, el intérprete señaló de partida: «Amor mío. Estoy tan feliz de tu actuación».

A lo que continuó con la singular talla. «Estuvo tan bien HASTA la ensalada jajaja».

«Pero me quedo con lo mejor de tu noche. Bien ganada tu gaviota. Pa’ la otra faltó un poquito. Pero se que con tu grandeza de mujer luchadora seguirás trabajando para ganártela. Nada mas que felicitarte y decirte una vez mas que me enorgulleces nuevamente. A disfrutar lo ganado«, cerró en su cuenta de Instagram.