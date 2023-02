Hacen bolsa a Belén Mora tras polémico comentario acerca del sufrimiento animal

Belén Mora luego de su desafortunado paso por el Festival de Viña 2023 donde despertó las pifias del monstruo, las críticas suman y siguen. Pues esta vez no tienen que ver con su rutina en la Quinta Vergara, sino que con un polémico comentario acerca del sufrimiento de los animales.

Para entrar en contexto, la comediante estuvo invitada al programa «Entre Broma y Broma», espacio del cómico Luis Slimming. En esta instancia lanzó una frase para el bronce, donde reveló que: «Mi hijo ahora no come carne porque los animales sufren. Y lo pongo entre comillas».

Los controversiales comentarios de Belén Mora

Tras lo comentado por Belén Mora, Slimming le preguntó si ella aprobaba la decisión o no de su retoño. Ante lo cual responde: «¿Hay algún testimonio? Porque si hay testimonios de algún animal que dijo ‘Yo sufrí’, perfecto», dijo según consignó Publimetro.

Acto seguido, el conductor del show le replica: «¿Me vas a decir que una vaca no siente dolor?». A lo que la comediante le contesta: «¿Has hablado con una vaca? ¿Te has metido a la cuenta de Instagram de una vaca que diga ‘Hola, voy a contar mi verdad?’», dejando a todos estupefactos tras la «talla».

La mencionada declaración ha provocado una ola de comentarios en las distintas redes sociales, donde se ha ganado el odio dentro de la web, haciendo que incluso muchos de los usuarios expresen su arrepentimiento tras haberla apoyado luego de que fuera pifiada por el público en el Festival de Viña del Mar.

Entre las reacciones en contra de Belén Mora se pueden apreciar: «Ridicula. Que bueno que la hayan mega funado, su cerebro no da pa tener un argumento mas que ‘has hablado con una vaca?'», «Me salió un vídeo de la Belén Mora diciendo una idiotez y toda la empatía que sentí por ella se esfumó», «me da lo mismo que haya estado haciendo su trabajo. Belén Mora merece las pifias por el simple y desconcertante hecho de que no asume a los animales como seres sintientes. No sé si vieron la entrevista, pero me da una rabia que le demos pantalla a gente que no se informa».

chiquillos se me pasó la pena por Belén pic.twitter.com/NUIVjXpLrS — . (@torrejonfocs) February 23, 2023

me da lo mismo que haya estado haciendo su trabajo, Belén Mora merece las pifias por el simple y desconcertante hecho de que no asume a los animales como seres sintientes, no sé si vieron la entrevista, pero me da una rabia que le demos pantalla a gente que no se informa y que — chispop ★¡! (@neobad00bee) February 22, 2023

Me salió un vídeo de la Belén Mora diciendo una idiotez y toda la empatía que sentí por ella se esfumó. Nada más que decir. — María∞ (@Starrylife_29) February 24, 2023