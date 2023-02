«Me pareció un poco desubicado»: A Monserrat Álvarez le disgustó chiste de Fabrizio Copano

Esta mañana lo más comentado en definitiva ha sido la triunfal rutina de Fabrizio Copano, quien no tardó nada en conquistar a uno de los públicos más difíciles del certamen. Sin embargo, al parecer los chistes del humorista no fueron del agrado de todos, entre ellos la animadora Monserrat Álvarez.

La noche del 23 de febrero el encargado de llevar el humor a la Quinta Vergara, terminó por llevarse a su casa ambas gaviotas, de plata y oro, junto a las risas y aplausos del público.

Cabe mencionar que la exitosa rutina no dejó fuera a nadie, pues a Copano no se le escapó ninguna polémica ni rostro por mencionar. Desde bromas a Tonka Tomicic, Marcianeke y el Presidente Gabriel Boric.

Siguiendo esa línea, las bromas que tuvieron presente al Jefe de Estado, no fueron del agrado de todos. Así lo expresó Monserrat Álvarez esta mañana durante el matinal que anima junto a Julio César Rodríguez.

La Crítica de Monserrat Álvarez

Según lo consignado por el portal de noticias «Central Noticias«, la situación ocurrió durante el programa «Contigo en la Mañana». Los animadores se encontraban analizando el espectáculo que entregó Fabrizio Copano.

Fue en ese momento cuando la animadora expresó su disgusto por una broma en particular. «El chiste que me pareció un poco desubicado es cuando él dice que si hay una guerra, en el fondo al Presidente nadie lo va tomar en serio«, señaló Monserrat.

«¿Por qué al Presidente no y a Pailita sí lo puede agarrar para el leseo?«, cuestionó en seguida su compañero.

La animadora dio inicio a un breve debate cuando respondió: «Yo creo en las instituciones republicanas, creo que hay que resguardar la democracia y Pailita con la democracia no tiene nada que ver«.

«En Estados Unidos te agarran para el leseo a todos los presidentes«, aseguró Julio César Rodríguez.

«Pero nosotros estamos en una situación», defendió Alvarez.

El animador de «Pero con respeto», continuó mencionando: «En la comedia gringa…«. Sin embargo, fue interrumpido por su compañera, quien lo trató de arribista, y en seguida el respondió «¿Por qué arribista? Argumenta por qué».

«Es que nunca he estado en farándula y a veces digo cosas desubicadas para entrar en polémica. No me sigai tanto, Julio, a veces me equivoco«, explicó de vuelta Monserrat.

Finalmente Julio César Rodríguez cerró aclarando: «Lo que estoy tratando de decir es que Fabrizio hace una cuestión muy gringa«.