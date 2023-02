Fabrizio Copano y las pifias a Belén Mora: «Le tocó una noche difícil»

A tan solo un día para su presentación en el Festival de Viña del Mar 2023, Fabrizio Copano en medio de su conferencia de prensa, aprovechó de referirse al desempeño de su colega Belén Mora, quien a pesar de dejar el escenario recibiendo unas pifias ensordecedoras, se terminó llevando una gaviota de plata.

En este sentido, indicó que el principal problema que tuvo fue arriesgarse con un chiste largo. «Nosotros los comediantes sabemos que hay noches buenas y noches malas. Le tocó esta vez una noche… no sé si mala, pero…en particular, yo creo que el público nunca tiene la culpa».

Aunque fue claro en señalar que Belén Mora no se descartó yéndose contra los asistentes, el ex Club de la Comedia realizó una autocrítica como humorista. «Hay comediantes que a veces nos cerramos con la idea de que el público tiene la culpa. ´No me entendió, no me escuchó, no está a mi nivel’. Y eso, siempre es mentira. Uno tiene que encontrar el punto de conexión», señaló según consignó Publimetro.

Por otro lado, apuntó que, si bien, la ex MCC contaba con un público acorde a su tipo de humor, cometió el error de arriesgarse al contar una historia larga que no logró convencer para nada al monstruo, siendo esto el gatillante de los abucheos.

El error de Belén Mora

Bajo este contexto, el humorista que dirá presente por segunda vez en el certamen explicó: «No creo que haya sido culpa del cartel, creo que calzaba con su comedia. A veces pasa, uno toma decisiones arriesgadas. Ella se arriesgó con un chiste largo y los chistes largos son complejos, porque se tienen que subir a tu chiste al principio, sino es difícil que conecten con lo que viene. Hacer ese tipo de chistes, es complicado».

Y para cerrar, expresó: «Estoy seguro que todo va a estar bien para la Belén y para todos los comediantes que se presenten».

Cabe recordar que Fabrizio Copano hará su participación este jueves 23 de febrero, donde compartirá escenario con Christina Aguilera y Polimá Westcoast.