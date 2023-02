El pícaro Luis Lambis se lució con sus mejores éxitos en la Fiebre del Memo

El carrete del verano llegó con todo, el cual contó con la presencia de ni más ni menos que el mismísimo Luis Lambis, quien trajo todo su sabor desde Colombia.

Y es que el artista dejó locos a los asistentes que tuvieron que aguantar el fuerte calor en Malloco. Pese a esto, los puso a todos a bailar y a corear los mejores éxitos del cantante y compositor.

Temas como «Picara», «Le hace falta un beso», «Prisionero de la soledad», dejaron la grande entre los fanáticos que gozaron con el estilo cumbiero del colombiano.

Pero eso no fue todo, ya que tras bajarse del escenario, nuestra querida Sita Evelyn pudo conversar con él, donde reveló más detalles con respecto a lo que se le viene y como se sintió arriba de la tarima.

La presentación de Luis Lambis en la Fiebre del Memo

Obviamente luego de su show, Luis Lambis no podía irse sin antes hablar en exclusiva con Radio Corazón, la Número Uno de Chile, donde expresó que está envuelto en una seguidilla de conciertos en diferentes países. En este contexto, también tuvo palabras para el fervor y el cariño del público. «La verdad es que no hemos dormido, estamos de corrido (…) llegamos con este calor y esta gente impresionante hace que a uno se le quite el sueño, se le quite todo».

En este sentido, agregó que no parará y seguirá trasladándose a distintos puntos entregando su picarona música, aprovechando la reactivación de los festivales luego de la pandemia. «De aquí vamos a salir, tenemos show a las 10 de la noche… después regresamos a Santiago, así que aún nos faltan dos shows más y mañana partimos hacia Argentina».

El nuevo estreno del colombiano

Por otra parte, el cantante reveló y nos explicó más cositas en relación a su próximo lanzamiento, el cual se titula «Dos Mujeres». «Es un cover de un artista colombiano que quisimos adaptarlo a nuestro estilo«.

A lo que agregó ya finalizando la conversación: «Como todo lo nuevo que hemos sacado y que la Radio Corazón siempre nos ha apoyado en todo, estamos seguros que esta canción le va a gustar a la gente… más porque es un tema jocoso que habla de los que tienen dos mujeres», señaló entre risas y con gran expectativa.