Eduardo de la Iglesia confirma que renunció a La Red: «No tenía respuestas»

Durante la jornada de este miércoles, Eduardo de la Iglesia sorprendió a sus seguidores en Instagram, luego de informar que había decidido renunciar a La Red tras más de nueve años, en medio de la crisis económica que pasa el canal.

«Mi primer pensamiento es para mi familia que siempre ha estado ahí. En los momentos de alegría que trae consigo este trabajo (y que son muchísimos!) y en los momentos difíciles, que son parte del camino» comenzó señalando el periodista.

Siguiendo por esta línea, Eduardo de la Iglesia agregó: «Luego recuerdo a todas las personas que han sido parte de Hola Chile y de todos los programas donde trabajé en La Red: Periodistas, productores, directores, asistentes, iluminadores, sonidistas, choferes, vestuaristas, maquilladoras, peluqueras, tramoyas, utileros, gerentes, productores ejecutivos!».

«La Juli!! Partner querida! Tremenda amiga y profesional! ufff la lista es enorme, pero cada uno de ellos está en mi mente y en mi recuerdo en estos días del adiós» continuó en sus redes sociales.

«Y los recuerdo a ustedes, que siempre me regalan su apoyo, cariño y compañía. Gracias por querernos tanto! Gracias por preguntarnos con tanto amor y respeto cuando volveríamos. Bueno, ya no volveré. Al menos no aquí», es parte de lo que señaló Eduardo de la Iglesia.

Eduardo de la Iglesia y su salida de La Red

Tras esta publicación, el comunicador conversó con Las Últimas Noticias, donde reveló que «Decidí irme porque las cosas no estaban fluyendo, no tenía respuestas por parte del canal y por ende, sentí que era el momento de dar un paso al costado y esperar nuevas oportunidades».

Hay que recordar que Eduardo de la Iglesia decidió quedarse tras la crisis por la que pasa el canal. «Después de una relación tan larga hay muchos afectos y en general uno siempre tiene fe en que las cosas se arreglen. Tratamos de pelearla hasta el final, pero también me parece correcto darse cuenta cuando las cosas no van más y dar un paso al lado».

Al ser consultado sobre las sensaciones que le dejó salir de La Red, afirmó que siente «una gran mezcla. Hay cierta tristeza, nostalgia, pero también alivio y expectación por lo que venga en el futuro».