«Le venden el alma al diablo por plata…»: Sergio Rojas sin filtro contra Andrés Caniulef tras hablar de Me Late

Como les habíamos comentado anteriormente, el expanleista de Me Late Andrés Caniulef se sinceró respecto a su futura participación en el posible regreso del programa. Y al parecer sus dichos no fueron del agrado de su ex compañero Sergio Rojas, quien no dudó en responder.

El actual ‘Mucho Gusto’, declaró que no volvería a integrarse en el programa de espectáculos. «Daniel Fuenzalida siempre ha tenido en mente volver a poner en pantalla el programa. Entiendo que está en conversaciones para eso, pero para mí Me Late es una etapa cerrada», aseguró.

La respuesta de Sergio Rojas

Ante estas palabras el comunicador, Sergio Rojas no dudó en responderle directamente. De modo que en conversaciones con Publimetro comentó: «Yo creo que mucha gente ha utilizado el Me Late como un trampolín y es parte de la industria, es parte de del juego televisivo, las metas y los deseos de cada quien, parte de la sed televisiva».

Continuó señalando al respecto que: «En mi caso particular, agradezco a Dios no vivir de la televisión, porque puedo estar donde quiero estar y con quien quiero estar, más allá de las lucas, pero también entiendo que hay personas que le venden el alma al diablo por la cantidad de plata que la industria mueve».

Según lo publicado por el medio, el periodista señalo que muchos famosos «han llegado a Me Late, no porque hayan querido, sino porque no han tenido otra opción. Entonces, en cuanto tienen un mejor postor, una mejor alternativa económica, se van al que les pague más y yo en ese sentido,nunca he sido, no soy ni seré una dama de compañía televisiva. Yo estoy, no por quién me pague más, sino donde mi corazón quiere estar».

Para finalizar, quiso puntualizar que no tiene nada personal en contra de Andrés Caniulef. «De igual forma y dejando en claro que no tiene nada personal contra el actual panelista de Mega, señaló que “yo me alegro que les haya resultado profundamente, porque cada uno conoce sus necesidades y uno no puede estar en el bolsillo del otro, por lo tanto no es juzgable si les ha servido de trampolín. Espero que hayan podido tomar un buen impulso y saltar lo más alto posible”, sentenció.»