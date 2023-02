Caso Narumi Kurosaki: Testigo clave afirma que «Ella está viva»

El Caso Narumi Kurosaki sigue dando de que hablar a pesar de ya conocerse el veredicto. Para entrar en contexto, la causa judicial se da luego de la desaparición el 5 de diciembre del 2016 y presunto homicidio de una estudiante japonesa con lugar en Besanzón, Francia, donde resultó como culpable el ex pololo de la joven, el chileno Nicolás Zepeda.

Y es que la justicia del país europeo ya dio su sentencia, que condenó al imputado a 28 años de cárcel. Sin embargo, todo podría cambiar, puesto que sumado al juicio de apelación del próximo 21 de febrero, se suma una fuerte declaración de un testigo clave.

El trascendental testimonio

Se trata de Said Neremi, quien conversó en exclusiva con 24 Horas y afirmó que: «Sé perfectamente lo que digo, esa mujer era Narumi, ella está viva».

«Llamé a la policía y les dije: escuchen, la mujer que está ahí no está muerta. ¿Cómo que no?, me preguntan. Yo les digo: hablé con ella el día 11 de diciembre (de 2016) y se fue en dirección a Metz», agregó.

En este sentido, Neremi una semana después de la desaparición, habría habría cruzado palabras con la joven en un restaurante.

«Entré y vi inmediatamente a un militar que había visto antes, acompañado de una joven asiática que lloraba. Me senté en la mesa de al lado y escuché lo que decían. Ella decía: no me puedo quedar aquí, tengo miedo. Él va a volver, me tengo que ir. Puse atención y escuché que el militar dijo: no te preocupes, conmigo estarás segura, soy un militar», declaró.

A lo que añadió: «Ella decía: no voy a poder ver a mis amigos, no voy a poder decirles adiós, y lloraba desconsolada».

Ante esto, Said Neremi fue hacia la joven que presuntamente sería Narumi Kurosaki. «Le pregunto cómo se llama y me dice Narumi. Le hago una broma y le pregunto si es hermana de Naruto, entonces le digo: si estás en problema te puedo ayudar. Ella me dijo que no, que se tenía que ir», reveló.

«Yo entregué mucha información, pero ellos no quisieron tomar mi declaración», concluyó.