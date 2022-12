«Nadie puede hacer una comparación con Felipe»: Eduardo Fuentes se sincera respecto a su llegada a Buenos Días a Todos

El día miércoles 21 de diciembre Eduardo Fuentes, estuvo conversando en «Ciudadano ADN». Aquí se sinceró respecto a su llegada a TVN el pasado septiembre, y los planes que vienen para él.

Durante la conversación con Radio ADN, se le mencionó lo difícil que fue este año para él. Ante esto el animador señaló que tuvo una mezcla de emociones respecto a la transición de un canal a otro. En primer lugar explicó que se sentía como si le llevaran cuatro goles en un partido que ya no da para más, pero que de pronto algo ocurrió y el marcador dio la vuelta a su favor.

“Así siento de verdad, en términos anímicos, lo que ha sido este año. En un momento muy complejo con la situación de La Red», mencionó. «Veníamos haciendo un programa que nos gustaba. A la gente le gustaba mucho, hasta el día de hoy mucha gente me dice ¿Qué paso? Bueno, yo también quisiera saber. De pronto era mucha tristeza«, se sinceró el conductor.

También, expresó lo inesperada que fue la oportunidad que surgió en Televisión Nacional, «Cuando viene lo de TVN, era partir de cero. No lo vi venir, y de pronto súper virtuoso. Me tiene con unos proyectos que no me los imaginaba».

«Fue un descubrimiento tremendo al llegar a TVN, sentir que esto que uno ve desde fuera, adentro está muy en el ADN de los trabajadores está muy incorporado al concepto de la televisión pública», agregó.

El nuevo papel de Eduardo Fuentes en Buenos Días a Todos

Eduardo Fuentes, además comentó sobre su llegada a Buenos Días a Todos, afirmando que «La marca Buenos días a todos es de las más reconocidas y queridas para la gente».

«Cuando surge esta opción, era como lanzarse en bungee, yo sé que hay una cuerda, un equipo, pero es arriesgado, pero me gusta que sea así, mi motivación en la vida es moverme por algo que me obliga a salir de zonas de confort, de buscar cosas que no he hecho», de esta manera se refirió a su nueva oportunidad laboral.

«Cuando me ofrecieron ‘Mentiras Verdaderas’, me sentí igual de desafiado, no hacía entrevistas en televisión, venía de programas de entretención, muy lúdicos, y lo pase mal al comienzo, pero después lo pase muy bien», recordó.

La comparación con Felipe Camiroaga

Es sabido que el matinal de TVN, quedó con un enorme vacío luego de la pérdida del querido animador Felipe Camiroaga. El periodista hizo referencia al legado que dejó la figura de Felipe en Buenos Días a Todos. «Nadie puede hacer una comparación con Felipe, es único en su especie», expresó.

Para finalizar el rostro de TVN, señaló «Puede que alguien compare, pero no es mi afán, no pretendo eso. Felipe es único, nadie se va a parecer o va a ser igual del punto de vista comunicacional».