Denise Rosenthal deja la patá con nuevo baile en TikTok

Una de las cantantes urbanas que siempre se mantiene activa en sus redes sociales, pero en particular en TikTok, es la chiquilla, Denise Rosenthal, quien suele dejar la grande con sus publicaciones y atrevidos bailes. Pues muchos seguidores están atentos a sus posteos, los cuales no se demoran nada en generar miles y miles de visitas.

Y esta vez no fue la excepción, ya que el pasado miércoles la artista compartió un nuevo video mostrando todos sus dotes para el baile. Esta vez se lució con una nueva coreografía al ritmo de una de sus canciones más exitosas, acompañada de un grupo de bailarinas.

Tras ello, el video no se demoró en generar repercusión dentro de la web, puesto que toda su simpatía y carisma han hecho que la mejor ya sume la cifra no menor de un millón 900 mil seguidores, los cuales normalmente le expresan todo su cariño y admiración a la intérprete de «Encadená» a través de la cajita de los comentarios.

La nueva coreografía de Denise Rosenthal

Tras todo el revuelo y reacciones generadas por Denise Rosenthal, aquí te dejamos la coregografía del tema Centenas de Miles de Años.

«Son centenas de miles de añooosssss», expuso la artista nacional en la descripción al pie del registro.

Pues como suele suceder con las publicaciones de la cantante, este no demoró nada en llenarse de me gustas, llegando aproximadamente a los 2 mil 300 corazones. Pero esto no se quedó ahí, sino que sus leales seguidores no dejaron pasar la oportunidad de dejarle caer todos sus elogios.

«Es muy linda y simpática y canta muy lindo», «Yo hago lo que tú me digas, aquí estoy dándole mucho amor», «Realicé mi sueño de conocerte en persona @deniserosenthal y sin duda eres la reina máxima, una inspiración para muchas, contándome a mi», «reina maravillosa, la mejor», «Que canción tan bonita, Gracias», «amo lo colores, el baile, tu voz, todooooo la más seca, lov u», fue parte de algunos de los comentarios.