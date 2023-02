La turbulenta relación entre Vicente y Alejandro Fernández: «Mi papá me hizo mucho daño»

Uno de los que triunfó en el Festival de Viña 2023, sin dudas fue Alejandro Fernández, quien entregó un gran show incluyendo un homenaje a su padre, para así cerrar su presentación llevándose las gaviotas de plata y de oro.

Pero, ¿Qué se sabe de su relación con su papá? Con respecto a esta situación, hace un tiempo atrás en una entrevista con Adela Micha señaló: «A mí, mi papá, me hizo muchísimo daño».

Tras ese momento, Vicente Fernández también conversó con la mencionada periodista, a quien le contó más detalles con respecto a como le inculcó la música a su retoño. «A los 18 me lo llevé a las giras, y él no quería. Se paraba en el escenario, se jorobaba y yo le decía ‘Voltea pa’ arriba, estúpido, sonríe a la gente!’. Yo lo traía hecho talco».

En este contexto, «El Charro de Huentitán» le llamó la atención el talento de uno de sus hijos, por lo cual intentó meterlo a la música a pesar de que su retaño no estaba tan de acuerdo. «Vieras qué feo sentí cuando un día me dijo ‘Oye papi, yo no quiero venir a cantar contigo».

Siguiendo en esa línea, Vicente reveló que Alejandro se metió a estudiar arquitectura a los 18 años. Pero, finalmente no llegó a buen puerto y se metió de lleno a las rancheras, lanzando su primer disco y peleando mano a mano con las ventas de su papá.

El gran problema: El alcohol

A inicios de este mes, Alejandro Fernández estuvo en el ojo del huracán. Esto tras ser protagonista de un video viral en donde supuestamente aparece cantando ebrio en México. Es por ello, que en la conferencia pre show en el Festival de Viña, no pudo evadir el tema y respondió: «Era mi primera presentación que tenía en el año, estaba muy contento (…) tenía cerca de dos o tres meses que me había a Colorado con toda mi familia para pasar Navidad y Año Nuevo, y no había probado una gota de alcohol, ni siquiera una copa de vino tinto para cenar».

Alejandro Fernández : «¡No estaba dormido, estaba ebrio!» pic.twitter.com/fPZxa8Kf4f — Simpsonito (@SoySimpsonito) February 6, 2023

Siguiendo en esa línea, Alejandro Fernández contó en un podcast que le gustaba tomar antes o después de algunos shows. «Yo era muy penoso, demasiado penoso, y mi papá con el ánimo de que se me bajara el nervio cuando me iba a presentar, me dijo: ‘Chíngate un traguito de coñac’ y pues me gustó», dijo según consignó La Tercera.

Cabe recordar que Vicente falleció a finales de 2021. Dicho esto, Alejandro en varias oportunidades ha dejado claro que no le guarda ningún tipo de rencor a su papá. «Mi padre tuvo sus errores y hoy se lo respeto y sé que lo hizo con el único fin de vernos bien a nosotros».

De hecho, en la conferencia de prensa antes de presentarse en la Quinta Vergara se sinceró acerca de la falta de su padre. «Se le extraña mucho, de verdad, nunca pensé que fuera a ser tanto. Es difícil pues saber que antes contabas con una persona que tenía toda la experiencia y que cualquier problema que tenías, te podías voltear y decirle que te ayudara», concluyó.