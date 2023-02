«Así con la sororidad»: Hacen pebre a Belén Mora por chiste sobre María Luisa Godoy

En la tercera noche del Festival de Viña, Belén Mora se convirtió en la encargada de hacer reír al público, con una rutina que partió al ritmo de Rosalía pero que de inmediato se llevó todas las críticas en redes sociales por un chiste en particular.

Resulta que la ex ‘Morandé con Compañía’ contó que pensó que se había metido al camarín de Los Jaivas, pero que en realidad se trataba de los hijos de María Luisa Godoy, junto a lo que mencionó: «Buena para parir la María Luisa».

Hay que recordar que la animadora del Festival de Viña tiene cinco retoños, esto luego de dar a luz al más pequeño en septiembre del año pasado. Por lo mismo que muchos salieron a criticar a Belén Mora por bromear con su decisión de ser mamá.

Especialmente en Twitter, los usuarios nos dudaron en cuestionar los dichos de la humorista y la hicieron pebre con mensajes como «Así con la sororidad y no meterse con las mujeres.. y sale la Belén Mora pa peor hablando de los hijos de una».

Otros de los comentarios decían: «No podí entrar hablando de los hijos de la animadora 🤦🏻‍♀️»; «Ahora que la Belén webea a penas se sube a la Animadora por la cantidad de hijos que tiene no van a alegar?? No se habla del cuerpo ajeno ni de la sexualidad de otros??» o «Por qué se metió con el legítimo derecho de María Luisa Godoy a ser madre!!! No se cree tan feminista».

El monstruo despertó con Belén Mora

Hay que mencionar que la rutina de Belén Mora comenzó entre tibios aplausos y justo antes de recibir la gaviota de plata aparecieron las primeras pifias que se notaron más claramente.

Pero la cosa solo fue a peor en el bis de su presentación y al final la comediante debió salir antes de tiempo e incluso dedicándole un notorio palito a Yerko Puchento.